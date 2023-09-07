Як змінилося здоровʼя українських дітей під час війни: результати дослідження

Якщо коротко, тенденція невтішна. Це стосується стану кількості здорових дітей не лише за останні роки, а й за десятиліття. Все це на тлі зменшення чисельності дитячого населення.

Про це йдеться в результатх комплексного дослідження "Рівень залученості дітей та молоді до рухової й фізичної активності та вплив спорту на фізичне і ментальне здоров’я".

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Його підготував Державний інститут сімейної та молодіжної політики за підтримки Міністерства молоді та спорту України, "Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та благодійного фонду Катерини Білоруської.

Найпоширеніші захворювання у дітей

Так, найпоширенішими хворобами серед дітей віком 0 – 17 років є:

зниження гостроти зору (47,85 особи на 1000 дітей у 2017 р. та 45,67 особи на 1000 дітей у 2021 р.);

слуху (відповідно 39,45 і 36,13);

порушення мови (відповідно 18,62 і 13,98);

порушення постави, сколіоз (відповідно 15,4 і 14,65).

Вплив війни на психічний стан дітей

Також після початку повномасштабної війни, порівняно з періодом до 24 лютого 2022 року, фізичний та психічний стан здоровʼя дітей дещо погіршився. Раніше чинниками, які погіршували здоров’я дітей та молоді, були:

нездорове харчування;

малорухомий спосіб життя;

комп’ютерна та інтернет-залежність;

відсутність бажання і мотивації у дітей;

недостатня розвиненість спортивної інфраструктури;

брак секцій, гуртків.

Тоді як після початку вторгнення Росії в Україну погіршують здоровʼя дітей:

обмежений або взагалі відсутній доступ до спортивної інфраструктури;

зруйнована спортивна інфраструктура;

відсутність безпеки, загроза обстрілів, постійні повітряні тривоги;

неконтрольованість виконання вправ і уявна присутність на уроках.

Залишається високим і показник інвалідності серед дітей. Якщо частка дітей до 18 років з інвалідністю у 2018 становила 1,6% (від загальної кількості дітей віком до 18 років), тоді як у 2021 році цей показник зріс до 2,2%.