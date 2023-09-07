Как изменилось здоровье украинских детей во время войны: результаты исследования

Если коротко, тенденция неутешительна. Это касается состояния количества здоровых детей не только за последние годы, но и десятилетия. Всё это на фоне уменьшения численности детского населения.

Об этом говорится в результатах комплексного исследования "Уровень вовлеченности детей и молодежи в двигательную и физическую активность и влияние спорта на физическое и ментальное здоровье".

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Его подготовил Государственный институт семейной и молодежной политики при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Всеукраинского центра физического здоровья населения Спорт для всех и благотворительного фонда Екатерины Белорусской.

Самые распространенные заболевания у детей

Так, наиболее распространенными болезнями среди детей 0 – 17 лет являются:

снижение остроты зрения (47,85 человека на 1000 детей в 2017 г. и 45,67 человека на 1000 детей в 2021 г.);

слуха (соответственно 39,45 и 36,13);

нарушение речи (соответственно 18,62 и 13,98);

нарушение осанки, сколиоз (соответственно 15,4 и 14,65).

Влияние войны на психическое состояние детей

Также после начала полномасштабной войны по сравнению с периодом до 24 февраля 2022 года физическое и психическое состояние здоровья детей несколько ухудшилось. Ранее факторами, ухудшающими здоровье детей и молодежи, были:

нездоровое питание;

малоподвижный образ жизни;

компьютерная и интернет-зависимость;

отсутствие желания и мотивации у детей;

недостаточная развитость спортивной инфраструктуры;

нехватка секций, кружков.

В то время как после начала вторжения России в Украину ухудшают здоровье детей:

ограничен или вообще отсутствует доступ к спортивной инфраструктуре;

разрушена спортивная инфраструктура;

отсутствие безопасности; угроза обстрелов; постоянные воздушные тревоги;

неконтролируемость выполнения упражнений и мысленное присутствие на уроках.

Остается высоким и показатель инвалидности среди детей. Если доля детей до 18 лет с инвалидностью в 2018 году составила 1,6% (от общего количества детей в возрасте до 18 лет), тогда как в 2021 году этот показатель вырос до 2,2%.