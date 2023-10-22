Наскільки безпечне для здоров'я збільшення грудей

Сучасна естетична хірургія дозволяє жінці зробити груди потрібного розміру за кілька годин. Однак ризики для здоров'я все ж таки є. Розкажемо які.

Грудні імплантати, на цю мить, є одним з найпопулярніших методів для збільшення розміру грудей. Вони зазвичай складаються з двох основних компонентів: зовнішньої оболонки та наповнювача.

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Збільшення грудей

Управління з контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA) схвалило лише два типи наповнювачів для використання у грудних імплантатах: сольовий розчин та силіконовий гель. Оболонка імплантату зазвичай виготовляється із силікону і може бути гладкою або мати текстуровану поверхню.

Лікарі вважають, що основна відмінність між цими наповнювачами пов'язана з їхніми естетичними характеристиками: силіконові імплантати, як вважається, природніше виглядають і на дотик схожі на натуральну тканину. Однак, попри відмінності зовнішнього вигляду, ризики та ускладнення, пов'язані із встановленням грудних імплантатів, в цілому вважаються схожими для обох типів наповнювачів.

Ускладнення після імплантації

Серед типових ускладнень після застосування грудних імплантатів можна відзначити такі:

Біль у грудях.

Ризик розвитку інфекції.

Порушення чутливості сосків або ділянці грудей.

Капсулярну контрактуру, яка є скороченням навколишнього імплантату сполучної тканини.

Розрив імплантату та потенційне виділення наповнювача.

За останні кілька років були зафіксовані дані про ускладнення, відомі як "хвороба грудних імплантатів." Цей стан спостерігається у жінок і супроводжується різноманітними симптомами, такими як проблеми з пам'яттю та концентрацією ("туманом у голові"), підвищеною стомлюваністю, болями у м'язах та суглобах, втратою волосся, коливаннями маси тіла, а також тривожністю та депресією.

Що цікаво, цей стан може виникнути незалежно від типу грудних імплантатів та терміну, що минув з моменту встановлення. Ці побічні ефекти були виникали відразу після мамопластики, так і через кілька років після проведення операції. Цікавим є й те, що в деяких жінок стан покращувався після видалення імплантатів.

Попри схожість симптомів у пацієнток, "хвороба грудних імплантатів" нині не вважається самостійним діагнозом і не включена до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ).

Висновки

При збільшенні грудей із застосуванням силіконових імплантатів, як і під час будь-якої іншої хірургічної процедури, існує певний ризик виникнення ускладнень. Якщо у вас виникли якісь симптоми або стурбованість після операції, важливо звернутися за консультацією до мамолога, онколога або хірурга, який проводив процедуру.

Тільки кваліфікований медичний фахівець зможе правильно оцінити ваш стан та, за необхідності, провести відповідні обстеження. Спроби поставити самостійний діагноз, що ґрунтується на інформації з інтернету або порадах, отриманих з форумів та соціальних мереж, можуть призвести до недостовірних результатів та збільшення тривожності.