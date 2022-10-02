Грудні імпланти пов'язані з кількома видами раку

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) попередило людей, які мають грудні імплантати або які збираються їх встановити, про деякі серйозні ризики.

Згідно з повідомленням, у людей з грудними імплантами підвищується ймовірність деяких типів раку, таких як плоскоклітинний рак та різні лімфоми в рубцевій тканині навколо імплантатів.

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Випадки раку пов'язані з імплантами

Агентство зазначає, що отримало 10 повідомлень про плоскоклітинний рак і 12 повідомлень про різні типи лімфоми. Огляд статей з усього світу також виявив 50 випадків захворювання, пов'язаних з грудними імплантами, включаючи 20 випадків плоскоклітинного раку та 30 випадків лімфоми.

Оскільки ці випадки здаються рідкісними і експерти ще не впевнені у зв'язку між імплантатами та раком, пацієнтам рекомендується стежити за здоров'ям і розпізнавати про будь-які потенційні тривожні ознаки.

Дослідники також пов'язали рідкісний тип раку, який називається анапластичною великоклітинною лімфомою, насамперед із текстурованими імплантатами. Їхня поверхня з більшою ймовірністю може викликати запалення, ніж поверхня гладких імплантів.

Як часто проходити обстеження

Фахівці також зазначають, що ймовірність ризику для здоров'я зростає пропорційно до віку імплантатів.

Зараз FDA рекомендує людям з грудними імплантами проходити огляди через 5 – 6 років після встановлення імплантів, а далі кожні 2 – 3 роки.