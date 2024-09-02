Збільшення лімфатичних вузлів: чому виникає та як лікувати
Джерело:Cleveland Clinic
Лімфатична система – частина імунної системи організму, що складається з мережі лімфатичних судин та лімфатичних органів: лімфатичних вузлів, мигдаликів, тимусу, селезінки та кісткового мозку.
Лімфатичні судини схожі на вени, які збирають та переносять кров по тілу. Але замість крові цими судинами тече прозора водяниста рідина – лімфа.
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Лімфа витікає з клітин та містить:
- поживні речовини;
- лімфоцити;
- ушкоджені клітини;
- ракові клітини;
- бактерії та віруси.
Лімфатичні вузли – невеликі структури бобоподібної форми, які містять імунні клітини та працюють як фільтри. Вони атакують і знищують шкідливі клітини, що переносяться лімфатичною рідиною.
По всьому тілу розташовані сотні лімфатичних вузлів. Найбільш відомі місця їхнього скупчення – пахви, шия та пах.
Чому збільшуються лімфовузли
Збільшення лімфатичних вузлів – природна реакція організму на хворобу. Так імунна система намагається знищити віруси чи бактерії. Медична назва збільшених лімфатичних вузлів – лімфаденопатія.
Найчастіше опухає лише одне область вузлів, що знаходиться близько до місця інфекції. Якщо у вас ангіна, то швидше за все збільшаться лімфатичні вузли на шиї.
Приклади інфекцій, які можуть спричинити запалення лімфовузлів:
- синусит;
- гінгівіт (запалення ясен);
- тонзиліт;
- інфекції вуха;
- шкірні інфекції.
Стан, коли набрякає кілька областей лімфатичних вузлів, називається генералізованою лімфаденопатією. Воно вказує на серйозні системні захворювання, наприклад:
- аутоімунні порушення (вовчак або ревматоїдний артрит);
- токсоплазмоз;
- мононуклеоз;
- кір;
- рак (лейкемія, хвороба Ходжкіна, неходжкінська лімфома).
Лімфовузли можуть збільшуватися при прийнятті протисудомних ліків, наприклад, фенітоїну.
Симптоми збільшення лімфовузлів
Раптове та болюче запалення лімфатичних вузлів, як правило, говорить про інфекцію. А повільний та безболісний набряк може бути викликаний пухлиною.
Симптоми лімфаденопатії:
- біль у лімфатичних вузлах;
- збільшений розмір лімфатичних вузлів;
- висока температура;
- втрата ваги;
- пітливість ночами;
- втома.
Зазвичай болючість проходить через кілька днів без лікування. Лімфатичний вузол поступово повертається до свого нормального розміру протягом кількох тижнів. Але якщо цього не сталося, це привід звернутися до лікаря.