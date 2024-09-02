Збільшення лімфатичних вузлів: чому виникає та як лікувати

Лімфатична система – частина імунної системи організму, що складається з мережі лімфатичних судин та лімфатичних органів: лімфатичних вузлів, мигдаликів, тимусу, селезінки та кісткового мозку.

Лімфатичні судини схожі на вени, які збирають та переносять кров по тілу. Але замість крові цими судинами тече прозора водяниста рідина – лімфа.

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Лімфа витікає з клітин та містить:

поживні речовини;

лімфоцити;

ушкоджені клітини;

ракові клітини;

бактерії та віруси.

Лімфатичні вузли – невеликі структури бобоподібної форми, які містять імунні клітини та працюють як фільтри. Вони атакують і знищують шкідливі клітини, що переносяться лімфатичною рідиною.

По всьому тілу розташовані сотні лімфатичних вузлів. Найбільш відомі місця їхнього скупчення – пахви, шия та пах.

Чому збільшуються лімфовузли

Збільшення лімфатичних вузлів – природна реакція організму на хворобу. Так імунна система намагається знищити віруси чи бактерії. Медична назва збільшених лімфатичних вузлів – лімфаденопатія.

Найчастіше опухає лише одне область вузлів, що знаходиться близько до місця інфекції. Якщо у вас ангіна, то швидше за все збільшаться лімфатичні вузли на шиї.

Приклади інфекцій, які можуть спричинити запалення лімфовузлів:

синусит;

гінгівіт (запалення ясен);

тонзиліт;

інфекції вуха;

шкірні інфекції.

Стан, коли набрякає кілька областей лімфатичних вузлів, називається генералізованою лімфаденопатією. Воно вказує на серйозні системні захворювання, наприклад:

аутоімунні порушення (вовчак або ревматоїдний артрит);

токсоплазмоз;

мононуклеоз;

кір;

рак (лейкемія, хвороба Ходжкіна, неходжкінська лімфома).

Лімфовузли можуть збільшуватися при прийнятті протисудомних ліків, наприклад, фенітоїну.

Симптоми збільшення лімфовузлів

Раптове та болюче запалення лімфатичних вузлів, як правило, говорить про інфекцію. А повільний та безболісний набряк може бути викликаний пухлиною.

Симптоми лімфаденопатії:

біль у лімфатичних вузлах;

збільшений розмір лімфатичних вузлів;

висока температура;

втрата ваги;

пітливість ночами;

втома.

Зазвичай болючість проходить через кілька днів без лікування. Лімфатичний вузол поступово повертається до свого нормального розміру протягом кількох тижнів. Але якщо цього не сталося, це привід звернутися до лікаря.