Увеличение лимфатических узлов: почему возникает и как лечить
Источник:Cleveland Clinic
Лимфатическая система – часть иммунной системы организма, состоящая из сети лимфатических сосудов и лимфатических органов: лимфатических узлов, миндалин, тимуса, селезенки и костного мозга.
Лимфатические сосуды похожи на вены, которые собирают и переносят кровь по телу. Но вместо крови по этим сосудам течет прозрачная водянистая жидкость – лимфа.
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Лимфа вытекает из клеток и содержит:
- питательные вещества;
- лимфоциты;
- поврежденные клетки;
- раковые клетки;
- бактерии и вирусы.
Лимфатические узлы – небольшие структуры бобообразной формы, которые содержат иммунные клетки и работают как фильтры. Они атакуют и уничтожают вредные клетки, которые переносятся лимфатической жидкостью.
По всему телу расположены сотни лимфатических узлов. Наиболее известные места их скопления – подмышки, шея и пах.
Почему увеличиваются лимфоузлы
Увеличение лимфатических узлов – естественная реакция организма на болезнь. Так иммунная система пытается уничтожить вирусы или бактерии. Медицинское название увеличенных лимфатических узлов – лимфаденопатия.
Чаще всего опухает только одна область узлов, находящаяся близко к месту инфекции. Если у вас ангина, то скорее всего увеличатся лимфатические узлы на шее.
Примеры инфекций, которые могут вызвать воспаление лимфоузлов:
- синусит;
- гингивит (воспаление десен);
- тонзиллит;
- инфекции уха;
- кожные инфекции.
Состояние, когда отекает несколько областей лимфатических узлов, называется генерализованной лимфаденопатией. Оно указывает на серьезные системные заболевания, например:
- аутоиммунные нарушения (волчанка или ревматоидный артрит);
- токсоплазмоз;
- мононуклеоз;
- корь;
- рак (лейкемия, болезнь Ходжкина, неходжкинская лимфома).
Лимфоузлы могут увеличиваться при принятии противосудорожных лекарств, например, фенитоина.
Симптомы увеличения лимфоузлов
Внезапное и болезненное воспаление лимфатических узлов, как правило, говорит об инфекции. А медленный и безболезненный отек может быть вызван опухолью.
Симптомы лимфаденопатии:
- боль в лимфатических узлах;
- увеличенный размер лимфатических узлов;
- высокая температура;
- потеря веса;
- потливость по ночам;
- усталость.
Обычно болезненность проходит через несколько дней без лечения. Лимфатический узел постепенно возвращается к своему нормальному размеру в течение нескольких недель. Но если этого не произошло, это повод обратиться к врачу.