Увеличение лимфатических узлов: почему возникает и как лечить

2 сентября 2024, 11:29
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Автор: Александр Бевза

Источник:

Cleveland Clinic

Лимфатическая система – часть иммунной системы организма, состоящая из сети лимфатических сосудов и лимфатических органов: лимфатических узлов, миндалин, тимуса, селезенки и костного мозга.

Лимфатические сосуды похожи на вены, которые собирают и переносят кровь по телу. Но вместо крови по этим сосудам течет прозрачная водянистая жидкость – лимфа.

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Лимфа вытекает из клеток и содержит:

  • питательные вещества;
  • лимфоциты;
  • поврежденные клетки;
  • раковые клетки;
  • бактерии и вирусы.

Лимфатические узлы – небольшие структуры бобообразной формы, которые содержат иммунные клетки и работают как фильтры. Они атакуют и уничтожают вредные клетки, которые переносятся лимфатической жидкостью.

По всему телу расположены сотни лимфатических узлов. Наиболее известные места их скопления – подмышки, шея и пах.

Почему увеличиваются лимфоузлы

Увеличение лимфатических узлов – естественная реакция организма на болезнь. Так иммунная система пытается уничтожить вирусы или бактерии. Медицинское название увеличенных лимфатических узлов – лимфаденопатия.

Чаще всего опухает только одна область узлов, находящаяся близко к месту инфекции. Если у вас ангина, то скорее всего увеличатся лимфатические узлы на шее.

Примеры инфекций, которые могут вызвать воспаление лимфоузлов:

  • синусит;
  • гингивит (воспаление десен);
  • тонзиллит;
  • инфекции уха;
  • кожные инфекции.

Состояние, когда отекает несколько областей лимфатических узлов, называется генерализованной лимфаденопатией. Оно указывает на серьезные системные заболевания, например:

  • аутоиммунные нарушения (волчанка или ревматоидный артрит);
  • токсоплазмоз;
  • мононуклеоз;
  • корь;
  • рак (лейкемия, болезнь Ходжкина, неходжкинская лимфома).

Лимфоузлы могут увеличиваться при принятии противосудорожных лекарств, например, фенитоина.

Симптомы увеличения лимфоузлов

Внезапное и болезненное воспаление лимфатических узлов, как правило, говорит об инфекции. А медленный и безболезненный отек может быть вызван опухолью.

Симптомы лимфаденопатии:

  • боль в лимфатических узлах;
  • увеличенный размер лимфатических узлов;
  • высокая температура;
  • потеря веса;
  • потливость по ночам;
  • усталость.

Обычно болезненность проходит через несколько дней без лечения. Лимфатический узел постепенно возвращается к своему нормальному размеру в течение нескольких недель. Но если этого не произошло, это повод обратиться к врачу.