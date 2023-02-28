Навіть мінімальна зайва вага шкідлива для здоров'я

Навіть помірна надмірна вага збільшує ризик смерті, а чим сильніше розвивається ожиріння, тим помітніше це підвищення.

Парадокс ожиріння

Негативні ефекти ожиріння загальновідомі та багаторазово доведені. Його пов'язують і з підвищеним артеріальним тиском, і з діабетом, і з іншими станами, які підвищують ризик передчасної смерті. Водночас результати деяких досліджень вказують на існування так званого парадокса ожиріння.

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За цими даними, різке зростання ризику смерті характерне лише для людей із сильним ожирінням (як і для людей із вираженим дефіцитом маси тіла). У людей з невеликою надмірною вагою (індекс маси тіла 25 – 30) ризик смерті від будь-яких причин виявляється навіть нижчим, ніж з нормальною (ІМТ 18,5 – 25), а при помірному ожирінні (ІМТ 30 – 35) – практично таким самим. В результаті крива смертності залежно від індексу маси тіла має U-подібну форму.

Прогалини в минулих дослідженнях

Проте нове статистичне дослідження, проведене вченими з Університету штату Колорадо, показало, що жодного парадокса немає. Його поява може бути пов'язана з недоліками минулих робіт, а якщо провести аналіз уважніше, смертність стабільно зростає зі збільшенням ІМТ.

Райан Мастерс та його колеги помітили, що для оцінки ІМТ зазвичай спираються лише на актуальні показники зросту та ваги. Такі дані відображають тимчасовий стан людини, тоді як у минулому вона могла тривалий час страждати від ожиріння або надмірної ваги. Це показав новий аналіз, який охопив 17 784 жителів США, стан яких відстежувався з 1988 по 2015 рік у рамках програми NHANES.

Вчені з'ясували, що цілих 20% людей, масу тіла яких на момент закінчення програми можна було оцінити як нормальну, десятиліттями належали до груп із надмірною вагою чи ожирінням. І навпаки, 37% людей із надмірною вагою та 60% з ожирінням тривалий час мали нормальний ІМТ.

Навіть помірна зайва вага шкодить

Всі ці нюанси вносять спотворення в оцінки ризиків, пов'язаних із надмірною вагою та її наслідками для здоров'я. І після того, як вчені врахували довготривалі показники ІМТ, U-подібна крива перетворилася на пряму, що стабільно росте. Смертність серед людей з помірною зайвою вагою виявилася вищою, ніж з нормальною, і чим сильніше ожиріння, тим значнішим було її підвищення.

За новими даними, зі збільшенням ІМТ ризик смерті підвищувався суттєво, від 22 до 91%. Це дозволило вченим зазначити, що одна з кожних шести смертей у США так чи інакше пов'язана з проблемами, спричиненими надмірною вагою та ожирінням.