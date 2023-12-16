Чому виникають заїди і як їх лікувати

Майже кожен із нас хоч раз у житті зіштовхувався з таким неприємним явищем, як заїди. Це запалення у куточках рота, яке супроводжується болючими відчуттями, а також мають не зовсім естетичний вигляд, через що люди можуть відчувати себе дискомфортно.

Як лікувати заїди і чому вони виникають розповіла дерматологиня Карина Паньків. За її словами, на це впливажє відразу декілька чинників.

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Чому виникають заїди

через механічне травмування ( у випадку носіння брекетів, встановлення зубних протезів);

унаслідок подразнення слиною, при її надмірному накопиченні або ж, якщо людина має звичку облизувати губи;

лікуванні системними ретиноїдами (утворюються внаслідок сильної сухості в роті);

дія ультрафіолету (актинічний хейліт);

тривале лікування антибіотиками, при кандидозі ротової порожнини.

Як лікувати заїди

За словами лікарки, достатньо дотримуватися досить простого лікування. Зокрема, у випадках сильної сухості та подразнення, використовуйте зволожувальні стіки або бальзами, які містять у своєму складі центелу, цинк інші зволожувальні компоненти.

При актинічному хейліті слід обирати гігієнічні помади зі SPF-фактором.

При приєднанні вторинної інфекції (грибкової, бактеріальної) використовуйте відповідні препарати або комбіновані мазі. Тут доцільним буде консультація фахівця, який допоможе підібрати лікування.

Контролюйте звичку облизувати губи.