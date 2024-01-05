Застій жовчі: причини, як виявити та чим небезпечний

Холестаз, або застій жовчі, — ситуація, коли щось перекриває шлях жовчовивідних проток. В результаті жовч накопичується спочатку там, де цей шлях був перекритий, а потім у внутрішньопечінкових жовчних протоках.

Жовч разом із ферментами підшлункової залози допомагає розщеплювати та засвоювати поживні речовини з їжі. Жовч містить продукти обміну речовин, які потрібно вивести з організму.

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Причини застою жовчі

Причини холестазу можна розділити на дві категорії: які стосуються печінки та жовчовивідних проток.

Біліарні стриктури звуження з'являються в результаті хронічного запалення. Воно призводить до рубцювання, звуження проток та обмеження відтоку жовчі.

До причин стриктури належать:

попередня операція чи травма;

хронічний панкреатит;

рак підшлункової залози;

холангіт;

біліарна атрезія.

Обструкція – закорковування – жовчних проток перекриває хід жовчі й може виникнути з різних причин:

холедохолітіаз – жовчні камені в загальній жовчній протоці;

жовчні камені в міхуровій протоці;

кісти та псевдокісти підшлункової залози;

позапечінкові пухлини жовчних проток.

Неочевидні симптоми застою жовчі

Існує низка неспецифічних симптомів застою жовчі. Вони можуть виникнути на ранньому етапі, до появи явної клінічної картини цього стану.

Гіркота у роті.

Зміна кольору язика.

Нудота та блювота.

Висока температура.

Неспецифічні вони тому, що можуть виникати при різних захворюваннях та станах, важливо звернутися до лікаря для встановлення точної причини.

Очевидні симптоми застою жовчі

жовтяниця.

темний колір сечі.

знебарвлені випорожнення.

свербіж шкіри – прурит.

біль у правому підребер'ї.

Ці симптоми з більшою ймовірністю свідчать про проблеми з виведенням жовчі. Їх потрібно оцінювати в сукупності з історією життя та поточним станом людини, даними лабораторних та інструментальних методів дослідження.

З появою будь-яких підозр на холестаз потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря за консультацією. Застій жовчі викликають захворювання, які потребують обов'язкового лікування – затягувати із цим не можна. В іншому випадку запізніла реакція може призвести до розвитку гострих невідкладних станів.