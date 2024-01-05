Застій жовчі: причини, як виявити та чим небезпечний

5 січня 2024, 13:51
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Джерело:

MSD Manuals

Холестаз, або застій жовчі, — ситуація, коли щось перекриває шлях жовчовивідних проток. В результаті жовч накопичується спочатку там, де цей шлях був перекритий, а потім у внутрішньопечінкових жовчних протоках.

Жовч разом із ферментами підшлункової залози допомагає розщеплювати та засвоювати поживні речовини з їжі. Жовч містить продукти обміну речовин, які потрібно вивести з організму.

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Причини застою жовчі

Причини холестазу можна розділити на дві категорії: які стосуються печінки та жовчовивідних проток.
Біліарні стриктури звуження з'являються в результаті хронічного запалення. Воно призводить до рубцювання, звуження проток та обмеження відтоку жовчі.

До причин стриктури належать:

  • попередня операція чи травма;
  • хронічний панкреатит;
  • рак підшлункової залози;
  • холангіт;
  • біліарна атрезія.

Обструкція – закорковування – жовчних проток перекриває хід жовчі й може виникнути з різних причин:

  • холедохолітіаз – жовчні камені в загальній жовчній протоці;
  • жовчні камені в міхуровій протоці;
  • кісти та псевдокісти підшлункової залози;
  • позапечінкові пухлини жовчних проток.

Неочевидні симптоми застою жовчі

Існує низка неспецифічних симптомів застою жовчі. Вони можуть виникнути на ранньому етапі, до появи явної клінічної картини цього стану.

  • Гіркота у роті.
  • Зміна кольору язика.
  • Нудота та блювота.
  • Висока температура.

Неспецифічні вони тому, що можуть виникати при різних захворюваннях та станах, важливо звернутися до лікаря для встановлення точної причини.

Очевидні симптоми застою жовчі 

  • жовтяниця.
  • темний колір сечі.
  • знебарвлені випорожнення.
  • свербіж шкіри – прурит.
  • біль у правому підребер'ї.

Ці симптоми з більшою ймовірністю свідчать про проблеми з виведенням жовчі. Їх потрібно оцінювати в сукупності з історією життя та поточним станом людини, даними лабораторних та інструментальних методів дослідження.

З появою будь-яких підозр на холестаз потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря за консультацією. Застій жовчі викликають захворювання, які потребують обов'язкового лікування – затягувати із цим не можна. В іншому випадку запізніла реакція може призвести до розвитку гострих невідкладних станів.

Автор: Олександр Бевза