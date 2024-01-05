Застій жовчі: причини, як виявити та чим небезпечний
Джерело:MSD Manuals
Холестаз, або застій жовчі, — ситуація, коли щось перекриває шлях жовчовивідних проток. В результаті жовч накопичується спочатку там, де цей шлях був перекритий, а потім у внутрішньопечінкових жовчних протоках.
Жовч разом із ферментами підшлункової залози допомагає розщеплювати та засвоювати поживні речовини з їжі. Жовч містить продукти обміну речовин, які потрібно вивести з організму.
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Причини застою жовчі
Причини холестазу можна розділити на дві категорії: які стосуються печінки та жовчовивідних проток.
Біліарні стриктури звуження з'являються в результаті хронічного запалення. Воно призводить до рубцювання, звуження проток та обмеження відтоку жовчі.
До причин стриктури належать:
- попередня операція чи травма;
- хронічний панкреатит;
- рак підшлункової залози;
- холангіт;
- біліарна атрезія.
Обструкція – закорковування – жовчних проток перекриває хід жовчі й може виникнути з різних причин:
- холедохолітіаз – жовчні камені в загальній жовчній протоці;
- жовчні камені в міхуровій протоці;
- кісти та псевдокісти підшлункової залози;
- позапечінкові пухлини жовчних проток.
Неочевидні симптоми застою жовчі
Існує низка неспецифічних симптомів застою жовчі. Вони можуть виникнути на ранньому етапі, до появи явної клінічної картини цього стану.
- Гіркота у роті.
- Зміна кольору язика.
- Нудота та блювота.
- Висока температура.
Неспецифічні вони тому, що можуть виникати при різних захворюваннях та станах, важливо звернутися до лікаря для встановлення точної причини.
Очевидні симптоми застою жовчі
- жовтяниця.
- темний колір сечі.
- знебарвлені випорожнення.
- свербіж шкіри – прурит.
- біль у правому підребер'ї.
Ці симптоми з більшою ймовірністю свідчать про проблеми з виведенням жовчі. Їх потрібно оцінювати в сукупності з історією життя та поточним станом людини, даними лабораторних та інструментальних методів дослідження.
З появою будь-яких підозр на холестаз потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря за консультацією. Застій жовчі викликають захворювання, які потребують обов'язкового лікування – затягувати із цим не можна. В іншому випадку запізніла реакція може призвести до розвитку гострих невідкладних станів.