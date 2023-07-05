Перші години – найнебезпечніші: що робити, якщо вибух на ЗАЕС застав вас на вулиці

Росія окупувала та замінувала Запорізьку АЕС. Загарбники погрожують підірвати станцію та безпідставно звинувачують Україну у нібито підготовці теракту. Через це у суспільстві зросла напруга.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало допис у соцмережах через можливість теракту на ЗАЕС з боку Росії. У ньому містяться корисні поради для українців.

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Що робити, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці?

У разі вибухів на ЗАЕС необхідно:

терміново захистити органи дихання (підійде захисна маска або складена у кілька шарів будь-яка підручна тканина);

якомога швидше зайти у приміщення (краще за все підійдуть будівлі з товстими стінами та мінімальною кількістю вікон);

обережно зняти верхній шар одягу, за можливості, перед входом у приміщення (це допоможе усунути значну частину радіоактивного забруднення);

перевірити, чи щільно зачинені вікна та двері, чи закриті вентиляційні отвори;

прийняти душ (за можливості, ще й помити голову) або хоча б обтертися вологими серветками;

помити або обтерти вологими серветками домашніх улюбленців (якщо вони перебували на вулиці в момент аварії).

Інші поради від МОЗ

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Міністерство охорони здоров'я радить дочекатися офіційного оголошення від влади та не покидати приміщення без дозволу. Перші години після аварії вважаються найнебезпечнішими, адже у цей момент у повітрі осідає радіаційний пил. Щодо вживання калію йодиду, то приймати необхідну дозу варто тільки у разі відповідної рекомендації від влади.

Українцям також радять не панікувати. Розпочинати евакуацію (пішки чи на автівках) можна лише після офіційного дозволу органів влади. Власникам автомобілів необхідно дотримуватися виключно рекомендованих маршрутів та слідкувати за вказівками рятувальників.



Пам'ятка на випадок вибуху / Фото МОЗ України

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