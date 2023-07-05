Первые часы – самые опасные: что делать, если взрыв на ЗАЭС застал вас на улице

Россия оккупировала и заминировала Запорожскую АЭС. Захватчики угрожают взорвать станцию и безосновательно обвиняют Украину в якобы подготовке теракта. Из-за этого в обществе возросло напряжение.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало сообщение в соцсетях из-за возможности теракта на ЗАЭС со стороны России. В нем содержатся полезные советы для украинцев.

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Что делать, если радиационная авария застала вас на улице?

При взрывах на ЗАЭС необходимо:

срочно защитить органы дыхания (подойдет защитная маска или сложенная в несколько слоев любая подручная ткань);

как можно скорее зайти в помещение (лучше всего подойдут здания с толстыми стенами и минимальным количеством окон);

осторожно снять верхний слой одежды, по возможности, перед входом в помещение (это поможет устранить значительную часть радиоактивного загрязнения);

проверить, плотно ли закрыты окна и двери, закрыты ли вентиляционные отверстия;

принять душ (по возможности, еще и помыть голову) или хотя бы обтереться влажными салфетками;

помыть или обтереть влажными салфетками домашних питомцев (если они находились на улице в момент аварии).

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Министерство здравоохранения советует дождаться официального объявления от власти и не покидать помещения без разрешения. Первые часы после аварии считаются самыми опасными, ведь в этот момент в воздухе оседает радиационная пыль. Что касается употребления йодида калия, то принимать необходимую дозу следует только в случае соответствующей рекомендации от власти.

Украинцам также советуют не паниковать. Начать эвакуацию (пешком или на автомобилях) можно только после официального разрешения органов власти. Владельцам автомобилей необходимо следовать исключительно рекомендованным маршрутам и следить за указаниями спасателей.



Памятник на случай взрыва / Фото МОЗ Украины

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