Первые часы – самые опасные: что делать, если взрыв на ЗАЭС застал вас на улице
Источник:Министерство здравоохранения
Россия оккупировала и заминировала Запорожскую АЭС. Захватчики угрожают взорвать станцию и безосновательно обвиняют Украину в якобы подготовке теракта. Из-за этого в обществе возросло напряжение.
Министерство здравоохранения Украины опубликовало сообщение в соцсетях из-за возможности теракта на ЗАЭС со стороны России. В нем содержатся полезные советы для украинцев.
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Что делать, если радиационная авария застала вас на улице?
При взрывах на ЗАЭС необходимо:
- срочно защитить органы дыхания (подойдет защитная маска или сложенная в несколько слоев любая подручная ткань);
- как можно скорее зайти в помещение (лучше всего подойдут здания с толстыми стенами и минимальным количеством окон);
- осторожно снять верхний слой одежды, по возможности, перед входом в помещение (это поможет устранить значительную часть радиоактивного загрязнения);
- проверить, плотно ли закрыты окна и двери, закрыты ли вентиляционные отверстия;
- принять душ (по возможности, еще и помыть голову) или хотя бы обтереться влажными салфетками;
- помыть или обтереть влажными салфетками домашних питомцев (если они находились на улице в момент аварии).
Другие советы от МОЗ
Министерство здравоохранения советует дождаться официального объявления от власти и не покидать помещения без разрешения. Первые часы после аварии считаются самыми опасными, ведь в этот момент в воздухе оседает радиационная пыль. Что касается употребления йодида калия, то принимать необходимую дозу следует только в случае соответствующей рекомендации от власти.
Украинцам также советуют не паниковать. Начать эвакуацию (пешком или на автомобилях) можно только после официального разрешения органов власти. Владельцам автомобилей необходимо следовать исключительно рекомендованным маршрутам и следить за указаниями спасателей.
Памятник на случай взрыва / Фото МОЗ Украины
Что говорят о возможности взрыва на ЗАЭС эксперты
- Депутат Запорожского областного совета Сергей Лишенко в комментарии 24 Каналу назвал угрозы россиян игрой на разведку. По его мнению, если бы оккупанты действительно хотели взорвать ЗАЭС, они бы эвакуировали оттуда сотрудников ФСБ и своих военных.
- Недавно эксперт Государственного научного центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк заверил, что в случае взрыва АЭС Запорожская область не станет вторым Чернобылем. Ведь реакторы защищены бетонной оболочкой. Она ограничит распространение радиации в окружающую среду, поэтому вероятна довольно небольшая область заражения.
- А заведующий кафедрой химии Черновицкого университета Юрий Халавка считает, что последствия предполагаемого теракта на ЗАЭС могут быть более серьезными. Потому что российские оккупанты могут не допустить ликвидаторов к станции для тушения возможного пожара. Тогда радиоактивные вещества будут длительное время поступать в воздух, а угроза будет увеличиваться каждый день. Однако их количество, по его мнению, будет небольшим.