Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс

Верховна Рада Україні під час засіданні 16 січня розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію в медичного канабісу.

За словами нардепа від партії "Голос", що постанова №7457-п, яка блокувала підписання закону Президентом, провалена.

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Як відомо, цю постанову про скасування результатів голосування в другому читанні та в цілому за законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу 22 грудня зареєструвала група народних депутатів із фракції "Батьківщина". Це унеможливлювало підписання ухваленого законодавчого акта Головою ВР і Президентом.

Нагадаємо, 21 грудня у другому читанні ВР підтримала законопроєкт про медичний канабіс. Він регулюватиме обіг канабісу тільки в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання буде і далі вважатися злочином.

Які захворювання лікує медичний канабіс

В медичному канабісі, який дозволили використовувати в Україні немає психоактивних речовин, тобто він не викликає ейфорії, спʼяніння або іншої зміни свідомості. Тому такі речовини не викликають ні психологічної, ні фізичної залежності.

Але спектр їхнього застосування доволі широкий:

хвороба Альцгеймера;

бічний аміотрофічний склероз (БАС);

ВІЛ/СНІД;

рак;

хвороба Крона;

епілепсія та судоми;

глаукома;

розсіяний склероз та м'язові спазми;

сильний та хронічний біль;

сильна нудота;

мігрень;

депресія;

ПТСР.

В Україні продається багато ліків з наркотичними речовинами, але ми не чуємо популістичних заяв від деяких політиків про їхню заборону, хоча вони значно небезпечніші за крапельки на основі конопель.