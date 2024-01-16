Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс
Джерело:Ярослав Железняк
Верховна Рада Україні під час засіданні 16 січня розблокувала підписання законопроєкту про легалізацію в медичного канабісу.
За словами нардепа від партії "Голос", що постанова №7457-п, яка блокувала підписання закону Президентом, провалена.
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Як відомо, цю постанову про скасування результатів голосування в другому читанні та в цілому за законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу 22 грудня зареєструвала група народних депутатів із фракції "Батьківщина". Це унеможливлювало підписання ухваленого законодавчого акта Головою ВР і Президентом.
Нагадаємо, 21 грудня у другому читанні ВР підтримала законопроєкт про медичний канабіс. Він регулюватиме обіг канабісу тільки в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання буде і далі вважатися злочином.
Які захворювання лікує медичний канабіс
В медичному канабісі, який дозволили використовувати в Україні немає психоактивних речовин, тобто він не викликає ейфорії, спʼяніння або іншої зміни свідомості. Тому такі речовини не викликають ні психологічної, ні фізичної залежності.
Але спектр їхнього застосування доволі широкий:
- хвороба Альцгеймера;
- бічний аміотрофічний склероз (БАС);
- ВІЛ/СНІД;
- рак;
- хвороба Крона;
- епілепсія та судоми;
- глаукома;
- розсіяний склероз та м'язові спазми;
- сильний та хронічний біль;
- сильна нудота;
- мігрень;
- депресія;
- ПТСР.
В Україні продається багато ліків з наркотичними речовинами, але ми не чуємо популістичних заяв від деяких політиків про їхню заборону, хоча вони значно небезпечніші за крапельки на основі конопель.