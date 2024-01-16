Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе

Верховная Рада Украины во время заседания 16 января разблокировала подписание законопроекта о легализации у медицинского каннабиса.

По словам нардепа от партии "Голос", что постановление №7457-п, блокировавшее подписание закона Президентом, провалено.

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Как известно, это постановление об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом по законопроекту №7457 о легализации медицинского каннабиса 22 декабря зарегистрировала группа народных депутатов из фракции "Батькивщина". Это делало невозможным подписание принятого законодательного акта Председателем ВР и Президентом.

Напомним, 21 декабря во втором чтении ВР поддержала законопроект о медицинском каннабисе. Он будет регулировать обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет и дальше считаться преступлением.

Какие заболевания лечит медицинский каннабис

В медицинском каннабисе, который позволили использовать в Украине, нет психоактивных веществ, то есть он не вызывает эйфории, опьянения или иного изменения сознания. Потому такие вещества не вызывают ни психологической, ни физической зависимости.

Но спектр их применения достаточно широк:

болезнь Альцгеймера;

боковой амиотрофический склероз (БАС);

ВИЧ/СПИД;

рак;

болезнь Крона;

эпилепсия и судороги;

глаукома;

рассеянный склероз и мышечные спазмы;

сильная и хроническая боль;

сильная тошнота;

мигрень;

депрессия;

ПТСР.

В Украине продается много лекарств с наркотическими веществами, но мы не слышим популистских заявлений от некоторых политиков об их запрете, хотя они значительно опаснее капельки на основе конопли.