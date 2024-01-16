Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе

16 января 2024, 16:20
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Ярослав Железняк

Верховная Рада Украины во время заседания 16 января разблокировала подписание законопроекта о легализации у медицинского каннабиса.

По словам нардепа от партии "Голос", что постановление №7457-п, блокировавшее подписание закона Президентом, провалено.

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Как известно, это постановление об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом по законопроекту №7457 о легализации медицинского каннабиса 22 декабря зарегистрировала группа народных депутатов из фракции "Батькивщина". Это делало невозможным подписание принятого законодательного акта Председателем ВР и Президентом.

Напомним, 21 декабря во втором чтении ВР поддержала законопроект о медицинском каннабисе. Он будет регулировать обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет и дальше считаться преступлением.

Какие заболевания лечит медицинский каннабис

В медицинском каннабисе, который позволили использовать в Украине, нет психоактивных веществ, то есть он не вызывает эйфории, опьянения или иного изменения сознания. Потому такие вещества не вызывают ни психологической, ни физической зависимости.

Но спектр их применения достаточно широк:

  • болезнь Альцгеймера;
  • боковой амиотрофический склероз (БАС);
  • ВИЧ/СПИД;
  • рак;
  • болезнь Крона;
  • эпилепсия и судороги;
  • глаукома;
  • рассеянный склероз и мышечные спазмы;
  • сильная и хроническая боль;
  • сильная тошнота;
  • мигрень;
  • депрессия;
  • ПТСР.

В Украине продается много лекарств с наркотическими веществами, но мы не слышим популистских заявлений от некоторых политиков об их запрете, хотя они значительно опаснее капельки на основе конопли.

Автор: Олександр Бевза