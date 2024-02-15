Що робити, коли закохалися в іншу людину

На жаль, простої відповіді на це питання не існує, тому що ніхто не знає ваші стосунки у парі краще, ніж ви самі. Але психологи мають деякі поради, як діяти, якщо закохались у нову людину.

Перш за все експерти наголошують, що не потрібно соромитися своїх почуттів чи вважати себе якоюсь неправильною людиною.

Також на тему Це допоможе стати привабливішим: які якості найбільше цінують люди під час спілкування

Ми не знайшли дослідження, в якому б назвали точну цифру частоти виникнення нової закоханості серед людей, які вже перебувають у відносинах, але можна стверджувати, що це відбувається доволі часто.

Чи можна контролювати нові почуття

Наприклад, погасити нову закоханість, яка раптово виникла, і посилити любов до партнера. Вчені пропонують застосовувати з цією метою когнітивні та поведінкові стратегії – працювати над зміною переконань, що стосуються об'єкта кохання.

Дослідження показало ефективність методики, але у короткостроковій перспективі. Щоб остаточно затвердити чи спростувати теорію, потрібно здійснити більше досліджень.

Що робити, коли закохалися у нову людину

Поговорити із партнером. Спробуйте у будь-якій допустимій для вас формі розповісти про свої почуття. Необов'язково відразу зізнаватись у новій закоханості, якщо немає відчуття безпеки.

Можна разом поміркувати, у якому стані ваші взаємини. Чи комфортно вам у них? Чи є те, чого не вистачає? Чи можна спробувати урізноманітнити стосунки та пошукати розв'язання проблем, якщо вони є?

Звернутися за допомогою до психолога чи психотерапевта. Може бути індивідуальна чи парна психотерапія. Це допоможе впоратися з важкими емоціями або визначити питання, які найскладніше собі поставити.

Подумати, які варіанти можуть бути для вас прийнятними:

Чи припустимо варіант завершення нинішніх відносин? Наскільки глибокі та взаємні ваші нові почуття? Чи готові ви працювати над відносинами разом із партнером? Що ви та ваш партнер думаєте про відносини, в яких у людини може бути більше одного емоційного, сексуального або романтичного партнера одночасно?

Ці питання не є найпростішими, але вони можуть допомогти вам визначитися з подальшими діями.

Чи будуть почуття до нового партнера завжди такими ж яскравими? Скоріш за все ні. Будь-яке кохання, на думку науки, перетворюється від пристрасті до теплої привʼязаності.

Розрив стосунків – це болісний процес, але іноді це найкращий варіант з можливих. Головне, щоб будь-яке рішення було виваженим та усвідомленим.