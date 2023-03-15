Які хвороби впливають на зір людини та що з цим робити: поради офтальмолога

Зір – одна з найважливіших функцій нашого організму, яка дозволяє нам бачити та вивчати світ. Існує багато різних хвороб, які можуть впливати на зір і призводити до зниження чи його повної втрати.

Чи взаємопов’язаний загальний стан організму, зокрема наявність функціональних чи хронічних захворювань, з тим, наскільки добре ми будемо бачити? Як, наприклад, гіпертонія чи постійний стрес впливають на очі? На ці та інші питання 24 каналу розповів лікар вищої категорії клініки "Новий Зір" Ігор Бакаєв.

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Які офтальмолог може діагностувати не хвороби очей

Захворювання, що пов’язані із судинами чи безпосередньо впливають на їхній стан, обов'язково відбиватимуться на якості зору. Адже організм – це єдина система, тому очі багато про що можуть сказати.

Чимало хвороб діагностуються під час дослідження сітківки саме в кабінеті офтальмолога. Іноді до окуліста приходять зі скаргою на погіршення зору, лікар робить огляд і встановлює приголомшливий діагноз: цукровий діабет. А людина про це навіть і не підозрювала. Крім того, з високою ймовірністю визначають і гіпертонію – за зміною судин на очному дні.

Ігор Бакаєв “Річ у тім, що сітківка ока, як і головний мозок чи серцевий м'яз (міокард), дуже чутливі до порушення кровопостачання. Від цього залежить насиченість органу киснем і поживними речовинами, тому вона яскраво демонструє стан судин в організмі”.

Діагностувати хвороби можна через огляд на широку зіницю. Усі судинні захворювання сітківки – це локальний, очний прояв загальної проблеми із судинами. За аналогією є прояви, які можна назвати "інфарктом" чи "інсультом" сітківки. Так, інфаркт дорівнює оклюзії (закупорці) артерій. Коли таке трапляється, людина враз сліпне, наче перед очима падає шторка.

При інсульті, закупорці вени, так само миттєво втрачається зір. Подекуди не повністю, залишається 1 – 2 %. Сітківка вкривається крововиливами. В цьому разі лікування дуже складне й дороге. Причому спрямоване на те, щоб зберегти ті відсотки зору, які залишилися, й уникнути серйозних ускладнень. Адже за найгіршого сценарію людина може втратити око як орган.

До проблем із судинами призводять зміни, які відбуваються в організмі поступово, роками. Отже, головна порада – займайтеся собою. Якщо помічаєте погіршення стану судин, вчасно звертайтеся до терапевта та кардіолога за якісним лікуванням. І звичайно, обов’язково проходьте профогляд в офтальмолога: після 40 років – раз на два роки, а після 50 – раз на рік.

Які хвороби значно впливають на якість зору

Цукровий діабет. Він обов’язково рано чи пізно дає ускладнення на очі. Через зниження еластичності стінок судин трапляються крововиливи. Плюс погіршується живлення тканин ока внаслідок дистрофічних змін, які своєю чергою спричинені порушенням вуглеводного обміну. Це все погіршує зір. Небезпечною для людини є діабетична ретинопатія (ураження сітківки). Тож важливо лікувати й контролювати діабет, інакше загрожує повна втрата зору.

Судинні захворювання, атеросклерози, гіпертонічна хвороба дають сильне погіршення зору аж до сліпоти. Так, різке підвищення артеріального тиску небезпечне масованим крововиливом у сітківку ока, що призводить до її відшарування. А в разі атеросклерозу ймовірна закупорка центральної артерії сітківки.

Патології ендокринної системи. Через гормональні порушення пошкоджуються судинна оболонка, сітківка й очні м’язи. Дифузний токсичний зоб, наприклад, призводить до запалення очей.

Хронічний стрес. Цей стан сильно впливає на очі. Чому? Бо відбувається судинна реакція: викид гормонів стресу певним чином впливає на судини. Йдеться саме про хронічний стрес – не година, доба чи тиждень, а коли ми живемо в ньому понад рік. Дуже часто, навіть у молодому віці, реакцією на стрес є хвороби.

Ігор Бакаєв “Наразі для українців це, на жаль, неабияк актуально. Через викид кортизолу під сітківкою може накопичуватися рідина – й людина починає бачити плями перед очима, погіршується зір. Це треба обов’язково лікувати”.

Профілактика погіршення зору

тримати під контролем хронічні хвороби, зокрема діабет, атеросклероз, серцево-судинні захворювання;

вести здоровий спосіб життя. Куріння, незбалансована їжа з віком впливає на судини;

обов’язково лікувати наслідки хронічного стресу. Кілька тижнів застосовують медикаментозний метод. Якщо ефекту немає, застосовується лазерне лікування – коагуляція сітківки. На сітківці знаходять місце, звідки підтікає рідина, і лазер її закриває;

завжди зважати на "очні" симптоми: різке погіршення зору, викривлення ліній, плями, що з’являються перед очима або відчуття шторки. За таких симптомів треба якнайшвидше звернутися до офтальмолога. Не обов’язково це буде щось серйозне;

у групі ризику спортсмени або люди, які тренуються в тренажерних залах, працюють з вагою. Нерідко вони приймають спеціальні препарати, стероїди, щоб якнайшвидше накопичити м'язову масу. Проте ці речовини дуже серйозно впливають на сітківку, що спричиняє різні ускладнення. Тож краще порівняти користь і шкоду від таких добавок;

людям з високим ступенем короткозорості треба бути дуже обачними й вчасно відвідувати офтальмолога. Адже навіть серед молоді зараз виявляють досить серйозні проблеми з боку сітківки. Це стосується як центральних зон, що впливають на зір, так і периферичних відділів (ускладнення призводять до відшарування сітківки й втрати зору). Небезпечно те, що зміни в периферичних відділах розвиваються непомітно для людини, тому це може дослідити лише лікар.

Піклуйтеся про себе, зважайте на тривожні симптоми, не сподівайтеся на молодість і на те, що вас оминуть проблеми зі здоров’ям. Краще пройти огляд у фахівців й бути спокійними.