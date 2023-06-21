Раціон, який моментально погіршує роботу мозку

Західна дієта, якій багато продуктів, що містять жири і цукор, призводить не тільки до ожиріння та набору зайвої ваги. Тепер вчені виявили, що вона шкодить роботі мозку, причому швидко.

Вчені провели дослідження за участі 110 молодих людей: 20 – 23 років, які не мали проблем зі здоров'ям і вели здоровий спосіб життя, зокрема мали поживний здоровий раціон. Їх випадковим чином розділили на дві групи.

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Вчені виявили разючий вплив фастфуду на мозок

Учасники першої продовжили харчуватися звичним чином, а учасників другої перевели на дієту у західному стилі, тобто з переважанням жирної їжі. З-поміж іншого вони споживали багато бельгійських вафель і фастфуду.

Експеримент тривав усього тиждень.

Можливий зв'язок цього впливу

Після цього терміну учасники, які харчувалися в дусі західної дієти, пройшли тести на пам'ять – виявилося, вона погіршилася. Крім того, вони відчули, що після прийому їжі їм стало хотітися шкідливої ​​їжі.

Вчені припускають, такий стиль харчування ускладнює регулювання апетиту і, ймовірно, вказує на порушення роботи гіпокампа.