Раціон, який моментально погіршує роботу мозку
Джерело:The Guardian
Західна дієта, якій багато продуктів, що містять жири і цукор, призводить не тільки до ожиріння та набору зайвої ваги. Тепер вчені виявили, що вона шкодить роботі мозку, причому швидко.
Вчені провели дослідження за участі 110 молодих людей: 20 – 23 років, які не мали проблем зі здоров'ям і вели здоровий спосіб життя, зокрема мали поживний здоровий раціон. Їх випадковим чином розділили на дві групи.
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Вчені виявили разючий вплив фастфуду на мозок
Учасники першої продовжили харчуватися звичним чином, а учасників другої перевели на дієту у західному стилі, тобто з переважанням жирної їжі. З-поміж іншого вони споживали багато бельгійських вафель і фастфуду.
Експеримент тривав усього тиждень.Результати дослідження. Після цього терміну учасники, які харчувалися в дусі західної дієти, пройшли тести на пам'ять – виявилося, вона погіршилася. Крім того, вони відчули, що після прийому їжі їм стало хотітися шкідливої їжі.
Можливий зв'язок цього впливу
Вчені припускають, такий стиль харчування ускладнює регулювання апетиту і, ймовірно, вказує на порушення роботи гіпокампа.