Рацион, моментально ухудшающий работу мозга

Западная диета, в которой много продуктов, содержащих жиры и сахар, приводит не только к ожирению и набору лишнего веса. Теперь ученые обнаружили, что он вредит работе мозга, причем быстро.

Ученые провели исследования с участием 110 молодых людей: 20 – 23 лет, которые не имели проблем со здоровьем и вели здоровый образ жизни, в частности, имели питательный здоровый рацион. Их случайным образом разделили на две группы.

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Ученые увидели поразительное влияние фастфуда на мозг

Участники первой продолжили питаться привычным образом, а участников второй перевели на диету в западном стиле, то есть с преобладанием жирной пищи. Среди прочего они потребляли много бельгийских вафель и фастфуда.

Эксперимент длился всего неделю.

Возможна связь этого влияния

После этого срока участники, питавшиеся в духе западной диеты, прошли тесты на память – оказалось, она ухудшилась. Кроме того, они почувствовали, что после еды им стало хотеться вредной пищи.

Ученые предполагают, что такой стиль питания затрудняет регулирование аппетита и, вероятно, указывает на нарушение работы гиппокампа.