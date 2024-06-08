Таємниче захворювання в Канаді: лікарям заборонили розслідувати випадки нової хвороби

З 2015 року в Канаді реєструються випадки незрозумілого та загадкового нейрологічного розладу. Сьогодні кількість заражених, ймовірно, зросла до 200 осіб. Але місцеві науковці заявляють, що їм не дозволяють досліджувати ці випадки.

Майкл Култхарт (Michael Coulthart), який очолює систему епіднагляду за хворобою Крейтцфельдта – Якоба в Агентстві охорони здоров'я Канади, заявив, що йому заборонили вивчати випадки невідомого неврологічного захворювання, яке вже майже 10 років вражає мешканців однієї з провінцій. Про це вчений розповів у електронних листах колезі, які є у розпорядженні журналістів.

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Загадкова хвороба в Канаді

Все, що я скажу: моя наукова думка полягає в тому, що в [Нью-Брансуїку] відбувається щось реальне, що неможливо пояснити упередженістю чи особистими намірами окремого невролога,

– написав Култхарт.

На його думку, кількість хворих вже перевищила 200 осіб, а причини бездіяльності влади можуть бути пов'язані з політикою.

На початку 2021 року світові ЗМІ активно висвітлювали історію про невідоме нейрологічне захворювання, що виявилося на Акадійському півострові в східній провінції Канади, Нью-Брансуїк, де проживає 800 000 людей. Перший випадок було виявлено у 2015 році, у 2019 році їх стало 11, у 2020 році – 24, у 2021 році – 43, у 2022 році – 48.

Пацієнти розповіли про симптоми, які лікарям нагадали ознаки хвороби Крейтцфельдта-Якоба (ХКЯ), нейродегенеративного захворювання з групи пріонних захворювань: спочатку болі, спазми та зміни в поведінці, потім через 18 – 36 місяців зниження когнітивних функцій, м'язова атрофія, бруксизм. У деяких пацієнтів спостерігалися галюцинації, особливо тактильні.

Тоді вивченням випадків зайнявся невролог Альєр Марреро. Його команда аналізувала історії хвороби пацієнтів, проводила нейровізуалізацію, метаболічні та токсикологічні тести, брала люмбальну (спинномозкову) пункцію. Так хотіли виключити інші можливі захворювання, наприклад нейродегенеративні на кшталт деменції, аутоімунні та інфекції. Але провести чітку паралель із ХКЯ чи з іншими недугами не вдалося.

Версія влади

Влада Нью-Брансуїка в лютому 2024 року опублікувала доповідь, в якій дійшли висновку, що "загадкове" захворювання не існує, а Марреро, на думку чиновників, "не звертався за іншою думкою" під час діагностики. Однак медикам порекомендували продовжити спостереження за зростаючою кількість пацієнтів. На той час 10 хворих померли.

Комітет одноголосно погодився, що у цих 48 осіб (пацієнтів на лютий 2024 року – ред.) не було виявлено жодного неврологічного синдрому невідомої етіології. Ґрунтуючись на розглянутих доказах такого синдрому взагалі не існує,

– заявила журналістам Дженніфер Рассел, головний лікар Нью-Брансуїка.

Сім'ї пацієнтів та дослідники розкритикували висновки чиновників. За даними Марреро, на той час уже у 12 домогосподарствах зареєстрували хворих, був ризик "потенційної передачі вірусу від людини до людини".

В листі Култхарт зазначив, що все це створює враження, що співробітники Канадського агентства громадської охорони здоров'я мають певні побоювання. Біолог наголосив, що складність питання надала політикам "лазівку", що дозволяє зробити висновок, що нічого підозрілого не відбувається і випадки захворювання не пов'язані між собою.