Таинственное заболевание в Канаде: врачам запретили расследовать случаи новой болезни

С 2015 года в Канаде регистрируются случаи необъяснимого и загадочного нейрологического расстройства. Сегодня количество зараженных, вероятно, возросло до 200 человек. Но местные ученые заявляют, что им не позволяют исследовать эти случаи.

Майкл Култхарт (Michael Coulthart), который возглавляет систему эпиднадзора за болезнью Крейтцфельдта – Якоба в Агентстве здравоохранения Канады, заявил, что ему запретили изучать случаи неизвестного неврологического заболевания, которое уже почти 10 лет поражает жителей одной из провинций. Об этом ученый рассказал в электронных письмах коллеге, которые есть в распоряжении журналистов.

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Загадочная болезнь в Канаде

Все, что я скажу: мое научное мнение заключается в том, что в [Нью-Брансуике] происходит что-то реальное, что невозможно объяснить предвзятостью или личными намерениями отдельного невролога,

– написал Култхарт.

По его мнению, количество больных уже превысило 200 человек, а причины бездействия властей могут быть связаны с политикой.

В начале 2021 года мировые СМИ активно освещали историю о неизвестном нейрологическом заболевании, что обнаружилось на Акадийском полуострове в восточной провинции Канады, Нью-Брансуик, где проживает 800 000 человек. Первый случай был выявлен в 2015 году, в 2019 году их стало 11, в 2020 году – 24, в 2021 году – 43, в 2022 году – 48.

Пациенты рассказали о симптомах, которые врачам напомнили признаки болезни Крейтцфельдта-Якоба (ХКЯ), нейродегенеративного заболевания из группы прионных заболеваний: сначала боли, спазмы и изменения в поведении, затем через 18 – 36 месяцев снижение когнитивных функций, мышечная атрофия, бруксизм. У некоторых пациентов наблюдались галлюцинации, особенно тактильные.

Тогда изучением случаев занялся невролог Альер Марреро. Его команда анализировала истории болезни пациентов, проводила нейровизуализацию, метаболические и токсикологические тесты, брала люмбальную (спинномозговую) пункцию. Так хотели исключить другие возможные заболевания, например нейродегенеративные вроде деменции, аутоиммунные и инфекции. Но провести четкую параллель с ХКЯ или с другими болезнями не удалось.

Версия властей

Власти Нью-Брансуика в феврале 2024 года опубликовали доклад, в котором пришли к выводу, что "загадочное" заболевание не существует, а Марреро, по мнению чиновников, "не обращался за другим мнением" во время диагностики. Однако медикам порекомендовали продолжить наблюдение за растущим количество пациентов. К тому времени 10 больных умерли.

Комитет единогласно согласился, что у этих 48 человек (пациентов на февраль 2024 года – ред.) не было обнаружено ни одного неврологического синдрома неизвестной этиологии. Основываясь на рассмотренных доказательствах такого синдрома вообще не существует,

– заявила журналистам Дженнифер Рассел, главный врач Нью-Брансуика.

Семьи пациентов и исследователи раскритиковали выводы чиновников. По данным Марреро, в то время уже в 12 домохозяйствах зарегистрировали больных, был риск "потенциальной передачи вируса от человека к человеку".

В письме Култхарт отметил, что все это создает впечатление, что сотрудники Канадского агентства общественного здравоохранения имеют определенные опасения. Биолог отметил, что сложность вопроса предоставила политикам "лазейку", что позволяет сделать вывод, что ничего подозрительного не происходит и случаи заболевания не связаны между собой.