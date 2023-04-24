Зафіксували першу смерть від нового варіанту коронавірусу Arcturus: що про нього відомо

Новий варіант rjhjyfdshece XBB.1.16 під назвою Arcturus, який хвилює експертів у всьому світі, забрав перше життя. Це сталося 19 квітня у Таїланді.

Перший летальний випадок

Генеральний директор Департаменту медичних наук Таїланду Супакіт Сірілак повідомив, що іноземець помер від нового субваріанту вірусу. Цей чоловік був похилого віку та мав проблеми зі здоров'ям, тому можливо, що його смерть не пов'язана безпосередньо з тяжкістю цього підваріанту, а скоріше з впливом інших факторів ризику.

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Департамент медичних наук заявив, що наразі в Таїланді вже виявлено 27 випадків захворювання на Arcturus. Відомий вірусолог Йонг Повораван з Університету Чулалонгкорн додав, що Arcturus може стати домінуючим субваріантом в Таїланді незабаром.

Протягом 9 – 15 квітня кількість пацієнтів, госпіталізованих з цим підвидом вірусу, збільшилась в 2,5 раза порівняно з попереднім тижнем. Ситуація потребує уваги і можливо, будуть необхідні додаткові заходи для зниження поширення цього вірусу в Таїланді та за її межами.

Що відомо про підвид Arcturus

У той час як рівень захворюваності на COVID-19 знижується, Всесвітня організація охорони здоров’я стежить за новим варіантом COVID-19. Субваріант омікрону XBB.1.16, відомий як Arcturus, був внесений ВООЗ до списку варіантів, що знаходяться під моніторингом, з 22 березня. Експерти кажуть, що цей він має вищий рівень передачі, ніж попередні штами, але не виглядає більш небезпечним.

Це спричиняє збільшення кількості випадків у деяких частинах світу, включаючи Індію. Однією новою особливістю випадків, спричинених цим варіантом, є те, що він викликає кон’юнктивіт або почервоніння та свербіж очей у молодих пацієнтів,

– розповів Метью Біннікер, директор лабораторії клінічної вірусології в клініці Майо.

Штам XBB.1.16 вже зафіксували у 29 інших країнах, зокрема у Сінгапурі, Австралії, Великій Британії та США. Новий підвид Омікрону спричинив спалах захворювання в Індії, тому уряд повернув деякі карантинні обмеження.

Вчені виявили, що Arcturus майже в 1,2 раза заразніший за субваріант XBB.1.5 "Кракен", який дотепер був найбільш заразним.