Зафиксировали первую смерть от нового варианта коронавируса Arcturus: что о нем известно

Новый вариант rjhjyfdshece XBB.1.16 под названием Arcturus, волнующий экспертов во всем мире, унес первую жизнь. Это произошло 19 апреля в Таиланде.

Первый летальный случай

Генеральный директор Департамента медицинских наук Таиланда Супакит Сирилак сообщил, что иностранец скончался от нового субварианта вируса. Этот мужчина пожилого возраста и имел проблемы со здоровьем, поэтому возможно, что его смерть не связана непосредственно с тяжестью этого подварианта, а скорее с влиянием других факторов риска.

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Департамент медицинских наук заявил, что в настоящее время в Таиланде уже выявлено 27 случаев заболевания Arcturus. Известный вирусолог Йонг Повораван из Университета Чулалонгкорн добавил, что Arcturus может стать доминирующим субвариантом в Таиланде.

В течение 9 – 15 апреля количество пациентов, госпитализированных с этим подвидом вируса, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Ситуация требует внимания и, возможно, будут необходимы дополнительные меры для снижения распространения этого вируса в Таиланде и за ее пределами.

Что известно о подвиде Arcturus

В то время как уровень заболеваемости COVID-19 снижается, Всемирная организация здравоохранения следит за новым вариантом COVID-19. Субвариант омикрона XBB.1.16, известный как Arcturus, был внесен ВОЗ в список находящихся под мониторингом вариантов с 22 марта. Эксперты говорят, что он имеет более высокий уровень передачи, чем предыдущие штаммы, но не выглядит более опасным.

Это приводит к увеличению количества случаев в некоторых частях света, включая Индию. Одной новой особенностью случаев, вызванных этим вариантом, является то, что он вызывает конъюнктивит или покраснение глаз и зуд у молодых пациентов,

– рассказал Мэтью Бинникер, директор лаборатории клинической вирусологии в клинике Майо.

Штамм XBB.1.16 уже зафиксирован в 29 других странах, в том числе в Сингапуре, Австралии, Великобритании и США. Новый подвид Омикрона вызвал вспышку заболевания в Индии, поэтому правительство вернуло некоторые карантинные ограничения.

Ученые обнаружили, что Arcturus почти в 1,2 раза заразнее субварианта XBB.1.5 "Кракен", который до сих пор был наиболее заразным.