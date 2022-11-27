Знайшли нову шкоду брудного повітря

Після багатьох років життя у місцях із забрудненим повітрям люди гірше переносять респіраторні інфекції. Річ у тому, що шкідливі речовини заповнюють лімфовузли легень.

Під час старіння наше здоров'я поступово погіршується. Тіло стає слабшим, утворюються зморшки, обмін речовин сповільнюється, а наша імунна система слабшає. Однак багато процесів, які ми приймаємо за природне старіння, насправді спричинені факторами довкілля.

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Нове дослідження легенів

Нове дослідження, проведене вченими з Медичного центру Ірвінгу Колумбійського університету, вказало на явний зв'язок між впливом забруднення повітря та ослабленням функції легень в боротьбі з респіраторними інфекціями. Отримані результати пояснюють, чому люди похилого віку особливо вразливі до респіраторних захворювань, таких як COVID-19 і грип.

Вчені зайнялися вивченням питання понад десять років тому. Спочатку це було дослідження імунних клітин у лімфоїдній тканині померлих донорів. Початкові дані вказали на щось несподіване: тканина лімфатичних вузлів легень у тих, хто не курить, виглядала зовсім інакше, ніж лімфатичні вузли в інших частинах тіла.

Коли ми дивилися на лімфатичні вузли людей, ми були вражені тим, як багато вузлів у легенях мали чорний колір, тоді як вузли у шлунково-кишковому тракті та інших областях тіла були типового бежевого кольору,

– пояснила Донна Фарбер, провідна дослідниця.

Брудне повітря руйнує захисні властивості легенів

Так автори роботи вирішили вивчити більше легеневої лімфатичної тканини від різних донорів та швидко виявили закономірність. Чим молодший лімфатичний вузол, тим світлішим він був за кольором. І коли дослідники уважніше придивилися до почорнілої лімфатичної тканини, вони виявили, що її заповнили частинками забрудненого повітря.

Таким чином, при тривалому впливі забрудненого повітря, наші легені втрачають здатність боротися з патогенами, роблячи нас більш сприйнятливими до респіраторних інфекцій.