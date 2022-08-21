Йодна профілактика: у МОЗ оприлюднили алгоритм дій у разі радіаційної небезпеки

На тлі ядерного шантажу окупантів Міністерство охорони здоров'я оприлюднило алгоритм дій у разі радіаційної загрози. Зокрема про йодну профілактику.

У Міністерстві наголосили, що найменше, що зараз може зробити кожен українець – озброїтися знаннями на випадок надзвичайної ситуації. Позаяк ми воюємо з країною-терористом, від неї можна очікувати будь-чого.

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Йодна профілактика у випадку радіаційної небезпеки: алгоритм дій

У МОЗ наголосили, що йодну профілактику проводять лише після оповіщення про радіаційну небезпеку. Якщо все ж трапилася така катастрофа, громадянам потрібно приймати калій йодид.

Препарат рекомендовано приймати за 6 годин і менше до надходження радіоактивної хмари чи під час її надходження і протягом наступних 6 годин. За 24 години після надходження хмари не рекомендовано.

Препарат потрібно приймати у таких дозах:

діти до 1 місяця – 16 міліграмів;

діти від 1 місяця до 3 років – 32 міліграми;

діти від 3 до 12 років – 62,5 міліграма;

дорослі до 40 років та діти від 13 років, вагітні й жінки, які годують грудьми – 125 міліграмів.

Людям після 40 не призначають прийом калій йодиду. Водночас у МОЗ наголосили, що мова йде саме про калій йодид – приймати спиртовий розчин йоду або розчин Люголя шкідливо та неефективно.



Йодна профілактика у випадку радіаційної небезпеки / Інфографіка МОЗ

Ядерний шантаж окупантів на ЗАЕС

Від березня в окупації перебуває найбільша атомна електростанція України та Європи – Запорізька. З 5 серпня окупанти майже щодня обстрілюють територію станції, звинувачуючи в атаках Україну. Таким чином росіяни створюють потенційну загрозу радіаційної небезпеки.

Територія АЕС замінована росіянами. Крім того, 18 серпня міноборони росії анонсувало "провокацію України" наступного дня. Оскільки заяви окупантів можна сприймати як анонси власних дій, виникла ще більша загроза катастрофи на станції. На тлі цього росіяни оголосили 19 серпня вихідним на ЗАЕС. На щастя, цього дня трагедії вдалося уникнути.

Однак окупанти оголосили про ще один вихідний – 23 серпня. росіяни використовують ЗАЕС для тиску на Україну і світ, однак через загрозу, яка існує, ми повинні знати план дій на випадок катастрофи, але водночас вірити, що цього не станеться.

До теми – актуальна інформація про те, що відбувається на ЗАЕС станом на 21 серпня: дивіться відео