Скільки та яких саме потрібно їсти фруктів та овочів, щоб жити довше

Робота вчених з США, що охоплює дані близько 2 мільйонів дорослих з різних кінців світу, виявила, що регулярне вживання приблизно п'яти порцій (одна порція дорівнює не менше 80 грамів) фруктів і овочів на день може продовжити життя.

Раціон, який містить багато фруктів та овочів, сприяє зниженню ризику розвитку багатьох хронічних хвороб, які є основними причинами смертності, включаючи серцево-судинні захворювання та онкологію.

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Однак, згідно з інформацією Американських центрів з контролю та профілактики захворювань, тільки кожен десятий дорослий їсть достатню кількість фруктів та овочів.

Нове дослідження користі фруктів та овочів

Епідеміолог та дієтолог Донг Д. Ван та його колеги з Гарвардської медичної школи проаналізували дані кількох досліджень, що тривали 30 років і охоплюють учасників з 29 країн. Отримані набори даних включали докладну інформацію про спосіб харчування учасників.

Фрукти та овочі можуть продовжити життя

З аналізу вийшли такі висновки:

Приймання приблизно п'яти порцій фруктів та овочів на день був пов'язаний із найнижчим рівнем ризику смерті. Більше споживання не приносило додаткових переваг.

Вживання близько двох порцій фруктів та трьох порцій овочів на день було пов'язане з найбільшими показниками довголіття.

Не всі фрукти однаково корисні

Не всі продукти, що класифікуються як фрукти та овочі, мають однакові переваги. Наприклад, крохмалисті овочі, такі як горох, кукурудза, картопля, а також фруктові соки, не були пов'язані зі зниженням ризику смерті від усіх причин або від специфічних хронічних захворювань.

Зелені листові овочі, такі як шпинат, салат і капуста, а також фрукти та овочі, багаті бета-каротином та вітаміном С, такі як цитрусові плоди, ягоди та морква, показали найбільшу користь.

Ван зазначив, що це дослідження визначає оптимальний рівень споживання фруктів та овочів та підкреслює важливість вживання рослинних продуктів.

Ми також виявили, що не всі фрукти та овочі однаково корисні, хоча сучасні дієтичні рекомендації зазвичай включають усі типи рослинної їжі до раціону,

– зазначили вчені.

Однак, автори дослідження підкреслили, що дане дослідження має спостережний характер, воно вказує на кореляцію між дієтою і смертністю, але не встановлює прямий причинно-наслідковий зв'язок.