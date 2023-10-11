Назвали продукти, які викликають звикання: як проявляється залежність
Джерело:The Guardian
Кожен сьомий дорослий і кожна восьма дитина залежні від продуктів, які пройшли ультраобробку (UPF). Проблема вимагає нових рішень, зокрема чіткого маркування продуктів.
Скільки людей мають залежність
Мета аналіз 281 дослідження, які були проведені в 36 країнах світу, показав, що нездорова залежність від ультраобробленої їжі є у 14% дорослих і 12% дітей.
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Нове дослідження пов'язує споживання UPF продуктів: морозива, газованих напоїв та інших готових страв, з поганим станом здоров'ям, включно з підвищеним ризиком раку, збільшенням ваги та хворобами серця.
Світове споживання цих продуктів стрімко зростає: наразі UPF становлять понад половину середньостатистичного раціону у Великій Британії та США,
– ідеться в статті.
На межі з розладами
Учені звертають увагу на те, що споживання цих продуктів може бути неконтрольованим і відповідати критеріям діагностики розладів, як от із вживанням психоактивних речовин. І саме це є головною небезпекою звикання до цих продуктів, бо вони ця їжа може формувати погані поведінкові моделі.
Які зміни в поведінці провокують оброблені продукти:
- сильний потяг,
- симптоми абстиненції,
- слабкий контроль над споживанням;
- ігнорування негативних наслідків споживання цієї їжі, як от ожиріння, компульсивне переїдання, погіршення фізичного і психічного здоров'я.
Відтак, у перспективі важливо, щоб продукти з високим вмістом вуглеводів і жирів були офіційно класифіковані як такі, що викликають звикання. На думку вчених, це може допомогти покращити здоров'я людей.