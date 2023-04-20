Європою шириться смертельне захворювання: медики б'ють на сполох

Все більше випадків Крим-Конго геморагічної гарячки фіксують в Європі. Науковці шукають нові діагностичні тести та вакцину проти цієї інфекції.

Клінічний випадок

62-річного чоловіка вкусив кліщ під час прогулянки в Іспанії. Через два дні в нього з'явилися важкі симптоми і його доставили до лікарні в Мадриді. Стан швидко погіршувався, він помер на дев'ятий день хвороби.

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Це сталося в 2016 році і виявилося першим смертельним випадком Крим-Конго геморагічної гарячки (ККГГ)в Іспанії, захворюванням, яке поширюється кліщами і починається з грипоподібних симптомів і часто може закінчитися органною недостатністю.

Іспанським лікарям було складно діагностувати перший випадок, оскільки геморагічна лихоманка була відсутня в Західній Європі. Медсестра в лікарні пацієнта також заразилася лихоманкою від нього, але вижила після тижнів інтенсивної терапії.

Потім, у липні 2022 року, інший чоловік в Іспанії був госпіталізований з тією ж хворобою. Зараз вчені попереджають, що ККГГ, який може вбити від 10% до 40% пацієнтів, поширюється на північ і захід Європи.

Поширення ККГГ

ККГГ вперше була описана під час спалаху в 1944 році серед солдатів у Криму на північному узбережжі Чорного моря, і спалахи все ще реєструються сьогодні, особливо в Африці, Східній Європі, Туреччині, Центральній Азії та Індії. Хвороба поширюється по всьому світу.



Поширення ККГГ / Фото Вікіпедія

Один інфікований кліщ може виробляти тисячі інфікованих яєць. Молоді кліщі харчуються дрібними ссавцями, такими як кролики, а також птахами. Пташиний зв’язок дозволяє кліщам колонізувати нові території.

Лікування ККГГ

Його поширення на нові країни особливо небезпечне, оскільки лікарям може бути важко діагностувати нове захворювання у пацієнтів. Наразі немає ліків проти цього захворювання. Це означає, що у медиків немає іншого вибору, окрім як покладатися на загальне медикаментозне лікування, яке складається з прийому рідини та інтенсивної терапії, якщо це необхідно.

Ще одна проблема полягає в тому, що людина, інфікована геморагічною лихоманкою, може поширювати її серед близьких контактів через слину та піт. Це створює ризик для членів родини, а також для лікарів і медсестер, які лікують людину. Тож чим раніше пацієнту буде встановлено діагноз, тим краще для всіх, адже швидка діагностика дозволяє належним чином ізолювати пацієнтів.

Вакцина проти ККГГ

Розробку розпочали у Швеції в 2017 році, вона має бути завершена в червні цього року. На цей час ведуться розробки двох типів вакцин. У рамках запланованої подальшої роботи випробування безпеки вакцини будуть проведені в Швеції наприкінці цього року або на початку 2024 року. Випробування третьої фази для підтвердження ефективності вакцини можуть провести в Туреччині.

Вакцина буде спрямована на людей, які перебувають в зоні найбільшого ризику. До них належать лікарі, медсестри, ветеринари, працівники забійних заводів і, можливо, навіть туристи в ендемічних районах.