Европой распространяется смертельное заболевание: медики бьют тревогу

Все больше случаев Крым-Конго геморрагической лихорадки фиксируют в Европе. Ученые ищут новые диагностические тесты и вакцину против этой инфекции.

Клинический случай

62-летний мужчина укусил клещ во время прогулки в Испании. Через два дня у него появились тяжелые симптомы и был доставлен в больницу в Мадриде. Состояние быстро ухудшалось, он умер на девятый день болезни.

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Это произошло в 2016 году и оказалось первым смертельным случаем Крым-Конго геморрагической лихорадки (ККГГ) в Испании, распространяющимся клещами заболеванием, которое начинается с гриппоподобных симптомов и часто может закончиться органной недостаточностью.

Испанским врачам было сложно диагностировать первый случай, поскольку геморрагическая лихорадка отсутствовала в Западной Европе. Медсестра в больнице пациента тоже заразилась лихорадкой от него, но выжила после недель интенсивной терапии.

Затем в июле 2022 года другой мужчина в Испании был госпитализирован с той же болезнью. Сейчас ученые предупреждают, что ККГГ, который может убить от 10 до 40% пациентов, распространяется на север и запад Европы.

Распространение ККГЛ

ККГГ впервые была описана во время вспышки в 1944 году среди солдат в Крыму на северном побережье Черного моря и вспышки все еще регистрируются сегодня, особенно в Африке, Восточной Европе, Турции, Центральной Азии и Индии. Болезнь распространяется по всему миру.



Распространение ККГЛ / Фото Википедия

Один инфицированный клещ может производить тысячи инфицированных яиц. Молодые клещи питаются мелкими млекопитающими, такими как кролики, птицами. Птичья связь позволяет клещам колонизировать новые территории.

Лечение ККГЛ

Его распространение на новые страны особенно опасно, поскольку врачам может быть тяжело диагностировать новое заболевание у пациентов. Пока нет лекарства против этого заболевания. Это означает, что у медиков нет другого выбора, кроме как полагаться на общее медикаментозное лечение, состоящее из приема жидкости и интенсивной терапии, если это необходимо.

Еще одна проблема состоит в том, что человек, инфицированный геморрагической лихорадкой, может распространять его среди близких контактов через слюну и пот. Это создает риск для членов семьи, а также для врачей и медсестер, лечащих человека. Чем раньше пациенту будет установлен диагноз, тем лучше для всех, ведь быстрая диагностика позволяет должным образом изолировать пациентов.

Вакцина против ККГЛ

Разработку начали в Швеции в 2017 году, она должна быть завершена в июне этого года. В настоящее время ведутся разработки двух типов вакцин. В рамках запланированной дальнейшей работы испытания безопасности вакцины будут проведены в Швеции в конце этого года или начале 2024 года. Испытания третьей фазы по подтверждению эффективности вакцины могут провести в Турции.

Вакцина будет направлена на людей, которые находятся в зоне наибольшего риска. К ним относятся врачи, медсестры, ветеринары, работники убойных заводов и, возможно, даже туристы в эндемичных районах.