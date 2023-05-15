Провів 300 операцій в оточеній "Азовсталі" і пройшов полон: історія лікаря з Дніпра

Євген Герасимов полетів до оточеної "Азовсталі", рятувати поранених захисників Маріуполя. Оперував під потужними авіаударами – провів близько 300 операцій у надважких умовах, далі був полон, обмін, а тепер хірург знову повернувся на фронт.

Євген Герасименко – 61-річний хірург з Дніпра, який півтора місяця рятував захисників в оточеній Азовсталі. Він погодився їхати до оточеного Маріуполя, усвідомлюючи, що це дорога в один кінець. Однак, був упевнений, що з ним нічого не станеться.

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Пекло на Азовсталі

Планувалась спецоперація. Мене спитали, чи готовий я вилетіти до Маріуполя, який вже на той час був в оточенні,

– розповів хірург.

Так, в ніч на 1 квітня чоловік опинився на "Азовсталі": Почалась безперервна робота за операційним столом. Понад півтора місяця – десь до 18 травня, як пригадує лікар, "було справжнє пекло".



Хірург провів на "Азовсталі" понад 300 операцій / Фото Дніпропетровська ОВА

Нестерпний полон

А далі – чотиримісячний полон в Оленівці. Повернувся хірург під час першого масштабного обміну разом з "Пташкою" та командирами "Азову".

Наразі лікар продовжує рятувати захисників. Запевняє, стоятиме за операційним столом стільки, скільки буде потрібно.