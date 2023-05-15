Провел 300 операций в окруженной "Азовстали" и прошел плен: история врача из Днепра

Евгений Герасимов улетел в окруженную "Азовстали", спасать раненых защитников Мариуполя. Оперировал под мощными авиаударами – провел около 300 операций в тяжелейших условиях, дальше был плен, обмен, а теперь хирург снова вернулся на фронт.

Евгений Герасименко – 61-летний хирург из Днепра, полтора месяца спасавший защитников в окруженной Азовстали. Он согласился ехать в окруженный Мариуполь, осознавая, что это дорога в один конец. Однако был уверен, что с ним ничего не произойдет.

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Ад на Азовстали

Планировалась спецоперация. Меня спросили, готов ли я вылететь в Мариуполь, который уже к тому времени был в окружении,

– рассказал хирург.

Так, в ночь на 1 апреля мужчина оказался на "Азовстали": Началась непрерывная работа за операционным столом. Более полутора месяцев - где-то до 18 мая, как вспоминает врач, "был настоящий ад".



Хирург провел на "Азовстале" более 300 операций / Фото Днепропетровская ОВА

Невыносимый плен

А дальше – четырехмесячный плен в Оленовке. Вернулся хирург во время первого масштабного обмена вместе с "Птичкой" и командирами "Азова".

В настоящее время врач продолжает спасать защитников. Уверяет, будет стоять за операционным столом столько, сколько потребуется.