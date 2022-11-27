Чи справді ферментовані продукти корисні

Ферментація – це консервування продуктів. Цей процес використовують для збільшення терміну придатності. Але наскільки це корисно?

Ферментовані продукти приготовлені так, щоб бактерії, дріжджі та ферменти розщеплювали крохмаль та цукри. Це природна консервація, коли їжа може зберігатися довше.

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Користь ферментації

Ферментовані продукти містять пробіотики, які покращують травлення та нормалізують мікрофлору кишечника, а також позитивно впливають на роботу імунітету. Але тільки ті, в яких є живі мікроорганізми: йогурт, кефір, квашені овочі, темп (продукт із соєвих бобів) та чайний гриб. Наприклад, у соєвому соусі, вині та хлібі живих бактерій немає, тому й користі для мікрофлори кишечника від них ніякої немає.

Які дослідження підтверджують користь

Вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, що корисніше: продукти, багаті на клітковину, або ферментовані. Експеримент тривав 17 тижнів, у ньому взяли участь 36 людей. Перші дотримувалися дієти з високим вмістом клітковини, інші збільшили споживання ферментованих продуктів. В учасників брали аналізи крові, щоб перевірити, як дієта впливає на роботу імунітету, та калу для оцінки змін мікрофлори кишечника.

Виявилося, що ферментована їжа збільшила різноманітність мікроорганізмів в кишечнику, на відміну від дієти з високим вмістом клітковини. Але вчені підкреслили, що якби дослідження тривало довше, то й вплив клітковини був би очевиднішим.