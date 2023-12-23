Назвали головну небезпеку шампанського і статистика дійсно страхітлива

Новий Рік складно уявити без шампанського. Принаймні цю асоціацію нам нав'язали маркетологи. Щодо того, чи корисне шампанське суперечок не ведуть. Це алкогольний напій і він апріорі не може бути корисним. А ось щодо небезпеки шампанського, маємо для вас цікаві дані Оксфордських учених.

Фахівці кафедри офтальмології Кембриджського університету звернули увагу на випадки травм очей, пов'язані з відкриванням пляшок шампанського.

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Лікарі наголосили, що травми очей від вистрілу корка можуть статися фактично миттєво, адже від моменту відкриття пляшки до потрапляння корка в око минає 0,05 секунди.

Учені пропонують рішення

. Згідно з дослідженням, пробки пляшок шампанського становлять 20% випадків травм очей у США і 71% в Угорщині. При цьому, травми в цих випадках зачасту незворотні – деякі люди так і залишаються незрячими на одне око.

Команда зауважила, що враховуючи плачевну статистику, буде доречно розміщувати етикетки з попередженням про можливі травми на пляшках. Мовляв, за тиску, який є під час відкорковування пляшки, для розуміння, він перевищує тиск в автомобільній шині втричі, може статись так, що ви не встигнете зреагувати відповідним чином.

Щодо практичних порад, фахівці рекомендують охолоджувати пляшку перед відкриттям, це знизить тиск усередині. Також варто вживати запобіжних заходів, зокрема, направляти пляшку від себе під кутом 45 градусів. Ну, і звісно, не направляти пляшку на когось.



Дотримуйтесь правил безпеки та міри під час споживання шампанського / Фото Unsplash

Таким чином, фахівці у різдвяному випуску British Medical Journal закликали до обережності напередодні свят та нагадують про необхідність негайного звернення до лікарів у разі травмування.