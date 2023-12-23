Назвали главную опасность шампанского и статистика действительно устрашающая

Новый Год сложно представить без шампанского. По крайней мере, эту ассоциацию нам навязали маркетологи. Относительно того, полезное ли шампанское споров не ведут. Это алкогольный напиток и он априори не может быть полезен. А вот по поводу опасности шампанского, имеем для вас интересные данные Оксфордских ученых.

Специалисты кафедры офтальмологии Кембриджского университета обратили внимание на случаи глазных травм, связанные с открыванием бутылок шампанского.

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Врачи подчеркнули, что травмы глаз от выстрела пробки могут произойти фактически мгновенно, ведь с момента открытия бутылки до попадания пробки в глаза проходит 0,05 секунды.

Ученые предлагают решения

. Согласно исследованию, пробки бутылок шампанского составляют 20% случаев травм глаз в США и 71% в Венгрии. При этом травмы в этих случаях зачастую необратимы – некоторые люди так и остаются незрячими на один глаз.

Команда отметила, что, учитывая плачевную статистику, будет уместно размещать этикетки с предупреждением о возможных травмах на бутылках. Мол, при давлении, которое есть при откупорке бутылки, для понимания, он превышает давление в автомобильной шине втрое, может случиться так, что вы не успеете среагировать соответствующим образом.

Относительно практических советов специалисты рекомендуют охлаждать бутылку перед открытием, это снизит давление внутри. Также следует принимать меры предосторожности, в частности, направлять бутылку от себя под углом 45 градусов. Ну и, конечно, не направлять бутылку на кого-то.



Соблюдайте правила безопасности и меры при потреблении шампанского / Фото Unsplash

Таким образом, специалисты в рождественском выпуске British Medical Journal призывают к осторожности накануне праздников и напоминают о необходимости немедленного обращения к врачам в случае травмы.