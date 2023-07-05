В цьому мало сенсу: хімік розвіяв міфи щодо йоду під час порятунку від радіації
Лікар Євген Комаровський запевнив, що у разі вибуху на ЗАЕС, не можна ні в якому разі приймати препарати йоду. Усе через те, що усі реактори станції зупинені ще з вересня 2022 року. Тобто, ядерна реакція не відбувається і, відповідно, викид радіоактивного йоду неможливий.
Та плутанина – пити чи не пити йод – пов'язана із тим, що в інтернеті дуже багато старих відеороликів, які випущені ще тоді, коли Запорізька АЕС працювала. Про це 24 Каналу заявив кандидат хімічних наук Гліб Репіч.
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"Якщо це аварія на ЗАЕС, у даному розвитку подій, коли станція вимкнена, то йод дійсно пити не варто. І тому зараз там хтось каже, що "треба приймати". Хтось каже, що "не треба". Дивіться на дату ролику, який ви дивитеся взагалі", – зауважив Репіч.
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Йод приймають лише за вказівкою
Водночас мати йод вдома треба в будь-якому разі, оскільки в Україні є ще інші АЕС. І, наприклад, якщо там буде аварія на реакторі, який працює, то тоді приймати йод треба. Однак у будь-якому випадку препарати йоду вживають лише тоді, коли буде відповідне розпорядження це робити.
Бачив, що мені пишуть, що багато уже для профілактики напилися цього йоду. А це взагалі безглузда річ, тому що ви тільки собі зашкодите. Профілактика отак от не працює,
– наголосив кандидат хімічних наук.
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- У випадку офіційних повідомлень про радіаційну аварію варто залишатися в приміщенні. Якщо в цей момент ви на вулиці, необхідно терміново зайти у приміщення. Далі дотримуйтеся інструкцій від влади.
- Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, то залишати будівлю може лише після відповідних вказівок. Місцева влада повідомить про місця, де розташовані пункти евакуації. А також – найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви будете евакуйовуватися власним авто.
- У тривожну валізку покладіть свої документи та їх копії, маску для обличчя або респіратор. Не забудьте аптечку й тижневий запас ліків, якщо маєте хронічні захворювання. Також варто взяти вологі серветки, одяг та взуття. Подбайте про їжу та воду.
- У Міністерстві охорони здоров'я закликають обмотати свої валізи або наплічники харчовою плівкою чи скотчем. Це значно полегшить їхню дезактивацію на санітарних постах.