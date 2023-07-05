В цьому мало сенсу: хімік розвіяв міфи щодо йоду під час порятунку від радіації

Лікар Євген Комаровський запевнив, що у разі вибуху на ЗАЕС, не можна ні в якому разі приймати препарати йоду. Усе через те, що усі реактори станції зупинені ще з вересня 2022 року. Тобто, ядерна реакція не відбувається і, відповідно, викид радіоактивного йоду неможливий.

Та плутанина – пити чи не пити йод – пов'язана із тим, що в інтернеті дуже багато старих відеороликів, які випущені ще тоді, коли Запорізька АЕС працювала. Про це 24 Каналу заявив кандидат хімічних наук Гліб Репіч.

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"Якщо це аварія на ЗАЕС, у даному розвитку подій, коли станція вимкнена, то йод дійсно пити не варто. І тому зараз там хтось каже, що "треба приймати". Хтось каже, що "не треба". Дивіться на дату ролику, який ви дивитеся взагалі", – зауважив Репіч.

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Йод приймають лише за вказівкою

Водночас мати йод вдома треба в будь-якому разі, оскільки в Україні є ще інші АЕС. І, наприклад, якщо там буде аварія на реакторі, який працює, то тоді приймати йод треба. Однак у будь-якому випадку препарати йоду вживають лише тоді, коли буде відповідне розпорядження це робити.

Бачив, що мені пишуть, що багато уже для профілактики напилися цього йоду. А це взагалі безглузда річ, тому що ви тільки собі зашкодите. Профілактика отак от не працює,

– наголосив кандидат хімічних наук.

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