Якість сну впливає на ризик діабету

Вивчення впливу режиму сну на здоров'я показало, що стабільність сну може відігравати важливу роль у запобіганні розвитку діабету 2 типу. Нестабільний сон збільшує ймовірність захворювання на 34%.

Враховуючи те, що діабет 2 типу зачіпає близько пів мільярда людей по всьому світу і є однією з основних причин смертності та інвалідності, прогнозується, що до 2050 року кількість хворих подвоїться, досягнувши 1,3 мільярда. Це наголошує на необхідності розробки нових профілактичних стратегій.

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Нове дослідження сну

В рамках дослідження вивчили дані 84 тисяч учасників UK Biobank Study для визначення зв'язку між сном та діабетом 2-го типу. Учасники, які в середньому 62-річні та не страждають на діабет, носили акселерометри протягом тижня, а їхнє здоров'я відстежувалося протягом 7,5 років.

Сон впливає на ризик діабету

У порівнянні з учасниками з регулярним сном, у тих, у кого сон був нерегулярним (з коливаннями понад 60 хвилин на день), ризик діабету був на 34% вищим.

Дослідження має обмеження, включаючи можливий вплив способу життя в минулому на результати та той факт, що оцінка сну ґрунтувалася на тижневих даних, які можуть не відображати довгостроковий режим сну. Учасники були в основному здоровими, літніми та білими, що може не відповідати різноманітнішим групам населення.

Дослідники планують розширити дослідження, включивши молодих людей та представників різних рас. Вони також зацікавлені у вивченні біологічних механізмів, якими нерегулярний сон збільшує ризик діабету.