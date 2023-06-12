Чим не можна запивати таблетки

Коли ми приймаємо ліки, важливими є не тільки сам препарат, доза і час прийому, але й те, чим ми їх запиваємо. Розповідаємо, якими рідинами не можна запивати таблетки та капсули.

Соки

Фруктові соки заважають правильно всмоктуватися ліками, тому людина може отримувати лише половину потрібної дози або, навпаки, отримати більше, ніж потрібно. Спочатку лікарі виявили такий ефект лише у грейпфрутового соку.

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Виявилося, що він блокує фермент CYP3A4 у тонкому кишечнику, який допомагає розщеплювати ліки. Пізніше виявилося, що яблучний, апельсиновий, виноградний та журавлинний сік також можуть впливати на дію препаратів. Як саме соки впливають на ліки, поки що не до кінця зрозуміло.

Газовані напої

Більшість газованих напоїв кислі з pH близько 3 – 4. Кисле середовище може руйнувати захисну оболонку таблеток та капсул, а також впливати на початковий склад таблетки.

Молоко

Молоко перешкоджає всмоктуванню антибіотиків та нестероїдних протизапальних препаратів. Дослідження показують, що молоко знижує біодоступність ліків, а також зменшує або збільшує швидкість виведення препаратів з організму.

Біодоступність – це кількість ліків, які доходять до того місця в організмі, де вони потрібні.

Кава та чай

Кава та чай впливають на те, як препарати засвоюються. Річ у тім, що кофеїн в обох напоях впливає на активність ферментів, які беруть участь у метаболізмі ліків. Так препарат може не повністю всмоктуватись або швидше виводитися з організму.

Алкоголь

Алкоголь може посилювати дію багатьох препаратів, наприклад антидепресантів, а також посилювати побічні ефекти та викликати нові. Змішування алкоголю з багатьма ліками може призвести до нудоти та блювання, головного болю, сонливості, непритомності або втрати координації. Крім того, етанол може зробити препарат менш ефективним і навіть токсичним для організму.

Відразу скажемо, що, якщо кілька разів запитати таблетку колою, соком або кавою, нічого страшного не станеться. Але краще не перетворювати це на постійну практику. Для прийому таблеток та капсул найкраще підходить вода.