Які хвороби переносять голуби та наскільки вони небезпечні

Голуби переносять кілька інфекцій, на які може захворіти людина. Але якщо у вас нормально працює імунна система, шанси захворіти вкрай малі.

Які хвороби переносять голуби

Найпоширеніші хвороби, які переносять голуби, – це криптококоз, гістоплазмоз і орнітоз. Криптококоз – це грибкова інфекція, яка за проявами схожа на пневмонію: кашель, лихоманка, задишка. Здорові люди хворіють на неї вкрай рідко, у групі ризику – люди з ВІЛ та іншими порушеннями імунітету.

Гістоплазмоз – ще одна грибкова інфекція, яка переноситься через випорожнення птахів. Самі птахи на неї не хворіють. Симптоми також схожі на пневмонію, більшість людей на гістоплазмоз не захворіє, але для літніх, немовлят і людей з ослабленою імунною системою ризик є.

Орнітоз – бактеріальна інфекція, яка може передаватися при вдиханні пилу з фекаліями або повітряно-краплинним шляхом. У групі ризику ті, хто працює з птахами чи тримає їх у себе вдома. Хворобу можна підхопити не лише від голубів, а й від свійських птахів, у тому числі від папуг чи звичайних качок.

Як не заразитися від голубів

Реальну небезпеку голуби становлять для людей з ослабленою імунною системою та тих, хто постійно контактує з їхніми випорожненнями. Якщо ви плануєте очистити дах від голубиного посліду, ось кілька порад:

одягніть захисний одяг (рукавички та високі чоботи) та за бажанням респіратор;

намочіть послід і згрібайте його – це зменшить кількість пилу, який можна вдихнути;

краще не використовувати водяні шланги з високим тиском – вони піднімають пил і розносять частинки фекалій на великі відстані.

Тим, хто потрапляє до групи ризику, справді краще триматися від голубів подалі. Звичайно, випадкова зустріч із голубом у парку жодної небезпеки не становить. Але якщо голуби, наприклад, гніздяться прямо над балконом, це вже не дуже добре.