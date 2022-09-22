Паніка та депресії: психіатр пояснив, які розлади можуть виникнути через війну
Через повномасштабне вторгнення росії постраждало дуже багато українців. Війна та пов'язані з нею переживання накладають свій відбиток на психічний стан людей.
Про це 24 каналу розповів психіатр Вадим Мангубі. За його словами, через війну у багатьох людей починаються або загострюються психічні розлади.
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З такими станами людина не може впоратися самостійно, їй обов'язково потрібна допомога фахівців.
Генералізований тривожний розлад
За словами Мангубі, під час війни людей часто супроводжує тривога. Надмірна тривожність може перерости у генералізований тривожний розлад.
Цей розлад не пов'язаний з перенесеною шоковою подією, як у випадку з посттравматичним стресовим розладом. Для генералізованого тривожного розладу характерна постійна напруга, передчуття, що щось має статися. Тривога висмоктує усі сили і не дає людині жити,
– пояснив психіатр.
Він додав, що такий стан потребує негайного втручання лікаря.
Депресія
Під час війни люди також можуть стикатися з різними видами депресії. Це захворювання може виникнути на фоні перенесеного горя від втрати близьких.
Однак потрібно чітко розуміти: у психічно здорової людини горе не завжди провокує депресію. Це самостійне захворювання і досить часто не пов'язане з зовнішніми подіями. Інакше вже пів України були б пацієнтами психіатрів. На щастя, цього не відбувається,
– пояснив Мангубі.
Лікар додав, що фахівці не фіксують великого зростання кількості пацієнтів з депресією. Психологи та психотерапевти в Україні працюють з тими, хто переніс горе і втратив близьких. Така робота дає гарні результати, і люди не потребують психіатричної допомоги.
Психози
Окрім генералізованого тривожного розладу та депресії, у людей можуть виникнути психози. За словами Мангубі, велика кількість пацієнтів з таким діагнозом з'явилася після ракетних обстрілів.
Обстріли та "прильоти" є стресовими факторами, які можуть запустити розлади, що "дрімають". Тобто на фоні рівного і спокійного життя людина не потрапила б до поля зору психіатра. Однак через обстріли виникає розгубленість, паніка. Ці реактивні стани можуть перейти в психози.
Він додав, що у багатьох людей просто поглиблюються психічні стани, які існували ще до війни.
Як поводитися з людиною, яка пережила травматичні події
Через війну багатьом людям довелося зіткнутися з вкрай важкими для психіки обставинами. Є кілька категорій людей, яким особливо важко впоратися з пережитою травмою.
- Військові, які були у полоні.
- Люди, які виїхали з окупації.
- Вимушені переселенці, які переїхали з зони бойових дій.
Ці люди потребують особливої уваги з боку близьких і можуть потребувати психіатричної допомоги. Однак, за словами Мангубі, немає універсальних ознак, які б свідчили про те, що людині варто звернутися до фахівця.
Кожна людина – індивідуальність. Найголовніше, що можуть зробити близькі, – це не набридати й не розпитувати ні про що. А просто бути поряд. Також важливо спостерігати за настроєм і поведінкою людини. За цим можна зрозуміти, що щось не так,
– сказав психіатр.
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Як війна вплинула на українців
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