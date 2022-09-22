Паника и депрессии: психиатр объяснил, какие расстройства могут возникнуть из-за войны

Из-за полномасштабного вторжения россии пострадало очень много украинцев. Война и связанные с ней переживания накладывают свой отпечаток на психическом состоянии людей.

Об этом 24 каналу рассказал психиатр Вадим Мангуби. По его словам, из-за войны у многих людей начинаются или обостряются психические расстройства.

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С такими состояниями человек не может справиться самостоятельно, ему обязательно нужна помощь специалистов.

Генерализованное тревожное расстройство

По словам Мангуби, во время войны людей часто сопровождает тревога. Чрезмерная тревожность может перерасти в генерализованное тревожное расстройство.

Это расстройство не связано с перенесенным шоковым событием, как в случае с посттравматическим стрессовым расстройством. Для генерализованного тревожного расстройства характерно постоянное напряжение, предчувствие, что что-то должно произойти. Тревога высасывает все силы и не дает человеку жить,

– объяснил психиатр.

Он добавил, что такое состояние нуждается в немедленном вмешательстве врача.

Депрессия

Во время войны люди также могут сталкиваться с разными видами депрессии. Это заболевание может возникнуть на фоне перенесенного горя от утраты близких.

Однако нужно четко понимать: у психически здорового человека горе не всегда провоцирует депрессию. Это самостоятельное заболевание и зачастую не связано с внешними событиями. Иначе уже пол Украины были бы пациентами психиатров. К счастью, этого не происходит,

– объяснил Мангуби.

Врач добавил, что специалисты не фиксируют большого роста числа пациентов с депрессией. Психологи и психотерапевты в Украине работают с теми, кто перенес горе и потерял близких. Такая работа дает хорошие результаты, и люди не нуждаются в психиатрической помощи.

Психозы

Кроме генерализованного тревожного расстройства и депрессии, у людей могут возникнуть психозы. По словам Мангуби, большое количество пациентов с таким диагнозом появилось после ракетных обстрелов.

Вадим Мангуби Психиатр, кандидат медицинских наук Обстрелы и "прилеты" являются стрессовыми факторами, которые могут запустить дремлющие расстройства. То есть на фоне ровной и спокойной жизни человек не попал бы в поле зрения психиатра. Однако из-за обстрелов возникает растерянность, паника. Эти реактивные состояния могут перейти в психозы.

Он добавил, что у многих людей просто усугубляются психические состояния, которые существовали еще до войны.

Как обращаться с человеком, пережившим травматические события

Из-за войны многим людям пришлось столкнуться с крайне тяжелыми для психики обстоятельствами. Есть несколько категорий людей, которым особенно тяжело справиться с пережитой травмой.

Военные, которые были в плену.

Люди, выехавшие из оккупации.

Вынужденные переселенцы, переехавшие из зоны боевых действий.

Эти люди нуждаются в особом внимании со стороны близких и могут нуждаться в психиатрической помощи. Однако, по словам Мангуби, нет универсальных признаков, свидетельствующих о том, что человеку следует обратиться к специалисту.

Каждый человек – индивидуальность. Самое главное, что могут сделать близкие – это не надоедать и не расспрашивать ни о чем. А просто быть рядом. Также важно наблюдать за настроением и поведением человека. По этому можно понять, что что-то не так,

– сказал психиатр.

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