Які речовини найбільше впливають на наш серцевий ритм

Багато речовин можуть впливати на ритм серця і змінювати його здатність перекачувати кров організмом. Вони можуть як допомагати нашій серцево-судинній системі, так і шкодити.

Найбільше на серце впливають заборонені речовини, рецептурні та безрецептурні ліки, а також алкоголь, тютюн, певні харчі та інші речовини можуть впливати на електричні сигнали, що викликають серцебиття.

Зловживання легальними або забороненими препаратами може спричинити небезпечні аритмії – порушення ритму.

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Кофеїн

Кофеїн – найбільш поширена речовина, що викликає порушення серцевого ритму (аритмії). Деякі люди відчувають прискорене серцебиття, коли п'ють каву чи чай, чи їдять шоколад. Але ці проблеми з ритмом рідко бувають серйозними.

Алкоголь

Невелика кількість алкоголю (не більше одного ковтка на день) може знизити ризик проблем із серцем та підвищити рівень "хорошого" холестерину (ЛПЗЩ). Але в деяких людей алкоголь може спричинити порушення серцевого ритму. Зловживання алкоголем є основним фактором ризику високого кров'яного тиску, кардіоміопатії (слабкості серцевого м'яза), серцевої недостатності та інсульту.

Тютюн

Тютюн (сигарети) викликає більше захворювань серця та кровоносних судин, інсультів та смертей, пов'язаних із серцем, ніж усі заборонені наркотики разом узяті. Він є причиною до третини всіх серцевих захворювань.

Харчові добавки та ліки, що відпускаються без рецепта

Вважається, що деякі трави та інші речовини, які використовуються у безрецептурних засобах, лікують порушення серцевого ритму. Інші можуть погіршувати стан чи заважати дії серцевих препаратів. Таблетки для схуднення можуть бути особливо небезпечними. Пацієнтам завжди слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати будь-які ліки або добавки.

Речовини з навколишнього середовища та на робочому місці

Сотні речовин у довкіллі можуть викликати аритмію, хвороби серця. Загалом найбільший ризик мають люди, які працюють з небезпечними речовинами або вступають у контакт з ними на робочому місці. Ось деякі речовини, які можуть викликати проблеми: автомобільні викиди, сигаретний дим, забруднення від промислових підприємств, розріджувачі фарб та газоподібний пропан.

Їжа

За наявності порушень серцевого ритму необхідно переглянути своє харчування. З їжі виключіть жири та надто солоні та копчені страви. Надавайте перевагу свіжим овочам, фруктам, кашам з цільної крупи.

У раціоні почесне місце віддається продуктам, що містять необхідні серцевому м'язі вітаміни та мікроелементи. Це насамперед продукти, що містять калій та магній. Ці корисні мікроелементи позитивно впливають на серцево-судинну систему. Крім них серцю потрібний цинк та кальцій для повноцінного перекачування крові.

Велика кількість калію міститься в бананах, насінні соняшнику, картоплі, запеченій у мундирі. Джерелом кальцію вважаються молочні та кисломолочні продукти. Корисно включати в раціон кунжутні насіння, багаті на цинк, гречану кашу, бобові, різноманітні горіхи, смородину, буряк, запечений у духовці, кукурудзу.

Всі ці продукти позитивно впливають на роботу серцевого м'яза. Потреба організму в магнії та калії збільшується під впливом різних факторів. До них належать: важка фізична робота, перевтома, стрес, підвищене потовиділення, розумове перевантаження.