Нове дослідження виявило популярні продукти, які зменшують тривалість життя

Вчені з Бразилії дійшли висновку, що часте вживання в їжу ультраоброблених продуктів (УП), до яких належать ковбаси, сухі сніданки, печиво, чіпси, фруктові соки та багато інших харчових виробів з тривалим терміном зберігання, здатне провокувати передчасну смертність.

Шкода ультраоброблених продуктів

До ультраоброблених відносяться багато звичних нам продуктів. Крім перерахованого вище, це відновлена ​​м'ясна продукція, промисловий хліб, лимонади, консервовані супи, заморожена піца, пончики, цукерки та інше.

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Всі вони містять речовини, отримані з промислових продуктів (трансжирів, цукру, крохмалю, білкових ізолятів), у них відсутні цілісні харчові інгредієнти і часто міститься велика кількість ароматизаторів, барвників, емульгаторів та інших добавок. Такі продукти вчені пов'язують з розвитком таких захворювань, як серцево-судинні, цукровий діабет, деякі види раку та інших.

Нове дослідження харчування

Щоб оцінити споживання ультраоброблених продуктів за статтю та віковими групами, вчені змоделювали дані національних репрезентативних обстежень раціону в Бразилії за 2017 – 2018 роки та демографічну інформацію про смертність за 2019 рік. З'ясувалося, що у всіх вікових групах та обох статей вживання УП варіювалося від 13 до 21% від загального споживання їжі.

Крім того, вчені встановили, що у 2019 передчасно померло 541 160 осіб віком від 30 до 69 років. З них 261 061 смерть була викликана захворюваннями неінфекційної природи, яким можна запобігти.

Ультраоброблені продукти збільшують ризик смерті

Моделювання показало, що близько 57 тисяч таких смертей можна віднести до наслідку вживання ультрапастеризованих продуктів, що відповідає 10,5% всіх передчасних смертей (у віці від 30 до 69 років) і 21,8% смертей від неінфекційних захворювань.

Дослідники припускають, що в країнах з високим рівнем доходів населення, наприклад у Великій Британії, Канаді та США, ці показники будуть ще вищими. Крім того, вчені підрахували, що скорочення споживання УП на 10 – 50% може запобігти від 5900 до 29 300 випадків передчасної смерті у Бразилії щороку.