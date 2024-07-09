Яка їжа найбільше підвищує вироблення інсуліну

Нове дослідження виявило, що у деяких людей вироблення інсуліну у відповідь на споживання білків та жирів вище, ніж на вуглеводи. Це відкриття підкреслює індивідуальність реакції організму на різні макронутрієнти.

Коли їжа перетравлюється та поживні речовини вивільняються, клітини підшлункової залози виробляють інсулін, який допомагає транспортувати глюкозу з крові до клітин тіла, забезпечуючи їх енергією.

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Глюкоза, отримана в результаті розщеплення вуглеводів, зазвичай вважається основним стимулятором вироблення інсуліну. Проте, вплив білків і жирів цей процес донедавна було вивчено недостатньо.

Нове дослідження інсуліну

Вчені з Університету Британської Колумбії в Канаді провели велике дослідження, під час якого аналізували реакцію на інсулін у різних людей у ​​відповідь на вживання білків, жирів та вуглеводів.

У ході дослідження вчені вимірювали секрецію інсуліну у відповідь на глюкозу, амінокислоти та жирні кислоти в клітинах підшлункової залози 140 померлих донорів обох статей. Було проведено ретельний аналіз експресії білків та генів у клітинах.

Жири та білки можуть викликати більше вироблення інсуліну

Більшість клітин показали найбільшу реакцію на глюкозу, проте в 9% клітин показали вираженішу реакцію на амінокислоти, а в 8% – на жирні кислоти.

Ми були здивовані, виявивши високу мінливість у реакції на білки та жири: в одних людей спостерігалася значна реакція на білки, в інших – на жири,

– зазначив Джеймс Джонсон, професор та співавтор дослідження.

Це спростовує усталену думку про те, що жири мають мінімальний вплив на вироблення інсуліну. Завдяки новому розумінню індивідуальних реакцій на різні макронутрієнти лікарі можуть розробити персоналізовані дієтичні рекомендації, які допомагають пацієнтам краще контролювати рівень цукру та інсуліну в крові.

Також було вивчено підгрупу клітин від донорів з діабетом 2 типу. Як і очікувалося, у цих клітин було знижено реакцію на глюкозу, але реакція на білки залишалася стабільною. Це підтверджує, що дієти з високим вмістом білка можуть бути корисними для лікування пацієнтів з діабетом 2 типу.

Інсулін відіграє ключову роль у підтримці здоров'я: від регулювання рівня цукру в крові при діабеті до зв'язку з ожирінням, збільшенням ваги та навіть деякими видами раку, де його рівень аномально високий. Ці відкриття може стати основою створення персоналізованих харчових рекомендацій, які змінять підходи до лікування різних захворювань.