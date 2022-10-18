Які питання не можна ставити військовим: пояснення психолога

Часто з необережності та з власної цікавості ми можемо образити військових недоречними запитаннями. Аби не нашкодити військовим, психологи радять передусім говорити з повагою, але не жалістю.

Спілкування – хороша допомога військовому

Психолог 130-го батальйону тероборони ЗСУ В'ячеслав Лук'янчук в ефірі телемарафону розповів, що кожен може допомогти воїнам підняти бойовий дух – спілкування є найкращою підтримкою їхнього психічного стану.

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Коли ви розмовляєте з військовим, не треба запитувати у нього, що він робив, як і з ким. Бо це військова робота. З одного боку, це може бути стресова ситуація для нього, а ще більше – для вас,

– зазначив Лук'янчук.

Психолог порадив у розмові з бійцями розповідати про себе, про знайомих, про дітей, про дім, про прості побутові речі. Це діє, за словами психолога, підбадьорливо.

Якщо ви хочете допомогти матеріально певному батальону чи підрозділу, поцікавтеся, хто з волонтерів його забезпечує. У них вже ви можете уточнити, чого саме не вистачає бійцям. Й після цього допомагаєте – чи то грішми, чи роботами, чи чимось іншим.

Які запитання не можна ставити військовим

Військовий психолог і волонтер Андрій Полтавцев зауважував, що військовим не можна співчувати, але слід проявляти повагу й розуміння.

Також він вказав конкретні запитання, які не треба ставити учасникам бойових дій. Серед них: "а ти вбивав людей?", "заради чого ти йдеш туди?".

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