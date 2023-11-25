Лікарі назвали симптоми домінуючого наразі у світі штаму COVID-19

Наразі у світі домінує штам коронавірусу Омікрон. Розрізняють два підвиди Омікрону – HV.1 та JN.1. Обидва варіанти виявилися стійкішим до імунітету, ніж попередники.

Тож, важливо знати, які симптоми нового штаму, адже зі зниженням імунної відповіді до цих штамів, зросли ризики інфікування коронавірусом.

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Водночас лікарі переконують, що основні симптоми цього штаму залишаються такими ж, як і раніше: лихоманка, біль у горлі та загальна слабкість.

Однак наразі медики фіксують і інші прояви недуги:

біль у м'язах,

задишка,

нудота та блювання,

діарея.

Крім того, деякі пацієнти можуть відчувати закладеність носа, млявість та слабкість.

Також досить типовими ознаками Омікрона у людей з легким перебігом захворювання буде нежить, біль у горлі та кашель, а ще підвищена температура, головний біль, втрату нюху чи смаку, запалення очей та незначні висипи на шкірі.

На фоні зростання захворюваності, медики вкотре нагадують на важливості вакцинації.

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