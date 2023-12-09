Відбілювання зубів: які методи ефективні та кому можна робити

Найбільше про відбілювання зубів знають стоматологи, тому краще звернутися до них за порадою. А ми поки що зробимо невеликий огляд різних способів.

Зубні пасти

Відбілювальна паста не завжди ефективна та безпечна. Вона видаляє лише поверхневі плями, наприклад, від кави, чаю, червоного вина чи куріння, але не змінює природний колір зубів. Паста містить частинки абразивів, які шляхом механічного відчищення знімають з емалі наліт, і зуби здаються білішими.

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Але при цьому сама емаль пошкоджується, абразиви залишають мікроподряпини, пізніше вони можуть перетворитися на тріщини та зруйнувати зуб. Тому краще вибирати неабразивні зубні пасти.

Як роблять професійне відбілювання

Відбілювання відбувається внаслідок впливу не на емаль, яка сама по собі прозора, а на глибшу зубну тканину, дентин. Від його кольору залежить колір зубів. Він практично не буває білим, зазвичай його колір від світло-жовтого до темно-жовтого.

Перед процедурою треба проконсультуватися зі стоматологом про ризики та протипоказання. Зазвичай лікар рекомендує вилікувати зуби від карієсу та провести професійне чищення. Спочатку у стоматолога, а потім удома Професійне відбілювання у стоматолога буває хімічним, лазерним та фотовідбілюванням.

По суті, всі вони хімічні, оскільки головний компонент – перекис водню. Але в гелі її не більше 10% у поєднанні з доглядовими, відновлювальними та знеболювальними компонентами, які знижують чутливість зубів. Чистий перекис може обпекти слизові оболонки ротової порожнини. При лазерному відбілюванні склад каталізують лазерним променем, а при фотовідбілюванні – світлом.

Для підтримки ефекту професійного відбілювання у домашніх умовах стоматолог робить заготовлю, а пацієнт використовує її вдома. Заготівля – це спеціальна капа. Вдома пацієнт заповнює її гелем з відбілювальним складом, надягає та носить 1 або 2 рази на день, кілька тижнів. Або використовує смужки, які відбілюють, просочені схожим складом.

Кому не можна відбілювати зуби

Процедуру не проводять дітям, вагітним і жінкам, що годують грудьми. Серед протипоказань гіперчутливість зубів, носіння брекетів, невилікуваний карієс. Гель для відбілювання може потрапити до каріозної порожнини.

До побічних ефектів відбілювання відносять чутливість зубів та подразнення ясен. Зазвичай це відбувається через погане прилягання капи, або неправильного нанесення захисного бар'єра або гелю. Однак ці ефекти тимчасові та проходять невдовзі після процедури.

Наскільки ефективне відбілювання зубів

Ефект відбілювання зубів триває від кількох місяців до трьох років. Щоб довше зберегти результат процедури, після відбілювання близько тижня краще не вживати продукти, які фарбують емаль: чай, кава, буряк, чорниця, червоне вино. Відбілювання зубів не працює на зубних протезах, коронках, пломбах чи вінірах.