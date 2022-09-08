Татуювання можуть бути небезпечними для здоров'я: нове дослідження

Вчені попереджають, що через татуювання в організмі можуть розвинутись системні інфекції. Однак, смерть, пов'язана з ними, – рідкісне явище.

Нове дослідження небезпечності татуювання

Вчені проаналізували статті у базі даних PubMed, опублікованих у період з 2009 по 2019 рік. До остаточного аналізу були включені будь-які дослідження, що описують системні інфекції у людей, пов'язані з татуюваннями.

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Системна інфекція, пов'язана з татуюванням, визначалася як проникнення будь-якої інфекції в шкіру з поширенням чи без поширення на інші органи. Аналіз включав загалом 17 досліджень. При цьому в жодному з вибраних досліджень не повідомлялося про розвиток системного туберкульозу, сифілісу або вірусних інфекцій після татуювання.

Які інфекції найчастіше трапляються після татуювань

В Індії було виявлено кілька спорадичних випадків Mycobacterium leprae, бактерій, що викликають проказу. Крім того, було виявлено кілька випадків збільшення лімфатичних вузлів через нетуберкульозні мікобактерій, які не викликають туберкульоз або проказу.

Найчастіше ідентифіковані нетуберкульозні мікобактерії включали Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus та Mycobacterium haemophilum. Більшість системних інфекцій, викликаних Mycobacterium haemophilum, були виявлені у жінок після татуажу брів, 50% з яких зрештою знадобилося часткове або повне видалення привушної залози.

Було виявлено декілька досліджень, в яких повідомлялося про септичний шок, пов'язаний з целюлітом або некротизуючим фасціїтом. Септичний шок був у першу чергу пов'язаний з гнійними бактеріями і виникав протягом двох тижнів після нанесення татуювання.

Знайшли лише одне дослідження, в якому повідомлялося про синдром стафілококового токсичного шоку. Ця інфекція спостерігалася після традиційних самоанських татуювань або нанесення татуювань в антисанітарних умовах.

Інфекційний ендокардит виявляли переважно у чоловіків молодого віку. Стан супроводжувався лихоманкою, а також легеневими чи системними емболіями (закриття просвіту кровоносної судини) без місцевих симптомів.

Масивна емболія була виявлена ​​у двох випадках, тоді як перфорація стулок та периклапанний абсцес були зареєстровані у двох випадках. Виявлено лише один випадок синдрому токсичного шоку.

Поточне дослідження підтверджує, що системні інфекції можуть розвинутись після татуювання. Але, смерть пов'язана із татуюванням, – рідкість: за останні десять років було зареєстровано лише одну смерть.