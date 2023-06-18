Яка тривалість сексу найбільше подобається жінкам

Відразу зауважимо, що секс це дуже універсально. Втім, вчені вирішили з'ясувати, яка тривалість сексу подобається жінкам і скільки він триває насправді.

У рамках одного з недавніх досліджень вчені враховувати й час на ласки і безпосередньо уже до того, як жінка відчує пік насолоди – оргазм.

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Оптимальна тривалість сексу для жінок

Вчені з'ясували, що середній час, необхідний жінкам для досягнення оргазму під час сексу з чоловіками, – 13,41 хвилини.

Проте, за словами вчених, складно виділити середній час, скільки триває секс у жінок. Адже на відміну від чоловіків, у жінок рефрактерний період (період відновлення між оргазмами) набагато коротший, і таким чином, вони можуть отримати кілька оргазмів за один сексуальний акт.

, що секс у жінок може тривати доти, доки обидві людини хочуть продовжувати ним займатися.

У ході дослідження вчені опитати 4 тисяч жінок. Вони відповіли, що в середньому хочуть, щоб секс тривав близько 26 хвилин. При цьому у багатьох сексуальні акти тривають від 16 до 17 хвилин.

А ідеальна тривалість тоді яка

Було проведено інше дослідження і сексологи з'ясували, що ідеальна тривалість вагінального сексу – становить від 7 до 13 хвилин.

За словами опитаних жінок, від 1 до 2 хвилин – "занадто мало", від 3 до 7 хвилин "достатньо", а від 10 до 30 хвилин – "занадто довго". Водночас найчастіше саме вагінальний секс триває у жінок від 3 до 13 хвилин.

Час, який необхідний жінці для досягнення оргазму, залежить від її здатності розслаблятися й отримувати задоволення, а також від здатності партнера вибудовувати контакт,

— запевнили сексологи.

Фахівці також зазначають, що ці дані не є закономірністю для всіх жінок і тривалість сексу, як і те, що приносить партнерам найбільше задоволення, дуже індивідуальна.

Крім того, потрібно позбавлятись багатьох кліше. Наприклад, переконання, що жінка має отримувати оргазм виключно від проникнення – уже давно неактуальне. Воно може чинити тиск на жінку, насправді ж інші способи –нічим не гірші і не означатимуть, що партнер їй не подобається, чи не задовільняє її.