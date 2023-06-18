5 способі зробити каву здоровішою: забудьте про сиропи і робусту

Без кави багато з нас не уявляють свого життя, це ранковий ритуал, спосіб збадьоритись і просто можливість насолодитись ароматом і смаком. Кавомани точно принаймні раз у житті задумувались над тим, наскільки корисним є їх улюблений напій.

Є дані, що надмірне споживання може бути пов'язане з підвищеним ризиком раку або серцевими проблемами. Водночас купа досліджень підтвердила, що кілька чашок на день цілком прийнятно і навіть здорово для організму. Позаяк, пропонуємо вам 5 способів, які зроблять вашу чашку кави – здоровішою.

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Фільтрована воду

Чи знаєте ви, що близько 98,5% звареної кави складається з води? Тобто, якість і смак води відіграють величезну роль у смаку вашої звареної кави. Якщо вода, яку ви використовуєте під час приготування кави, має неприємний смак чи різкий запах, ваша кава теж буде такою. Вихід – використання очищеної води.

Обирайте нерозчинну каву

Якість кавових зерен має велике значення для отримання максимальної користі. Вибирайте свіжомелену каву високої якості, органічну, якщо це можливо, без штучних домішок і добавок.

Крім того, буде чудово, якщо ви знатимете про походження зерен. Кава, яка була вирощена на екологічно чистих плантаціях, буде найкращою за смаковими властивостями і в контексті впливу на здоров'я.

Метод приготування має значення

Вибирайте метод приготування кави, який зберігає максимальну кількість корисних речовин. Так, фільтр-кава зберігає більше антиоксидантів, ніж звичайна нефільтрована кава і кава, яку ви просто заварили в чашці. За даними досліджень, вони містять більше речовин, які підвищують холестерин, ніж відфільтрована.

А ось від добавок краще відмовитись

Якщо ви любите додавати у каву цукор, вершки і сиропи, це може значно зменшити користь кави. Щобільше, це додасть зайвих калорій.

Навчіться пити каву без цукру або використовуйте натуральні замінники цукру, які мають менше калорій, наприклад стевію.

І головне – знайте міру

Кава має багато корисних речовин, але коли це вміру, її споживання потрібно контролювати. Якщо ж ви будете перевищувати свій "ліміт" кави, це може спричинити негативні наслідки для здоров'я. У вас можуть виникнути – нервозність, безсоння або проблеми з травною системою.

Фахівці рекомендують споживати не більше 3 – 4 чашок кави на день.