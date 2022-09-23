Розумові здібності погіршуються з віком: коли починається деградація

Ваш інтелект не статичний і може поступово змінюватися. Вчені встановили, що з віком розумові здібності слабшають у всіх.

Вимірювання інтелекту за допомогою тестів IQ

Інтелект зазвичай вимірюється за допомогою набору тестів, наприклад, на перевірку рівня мовних та невербальних навичок, таких як вирішення головоломок, а також швидкість мислення. Тести IQ оцінюють різні здібності: наскільки добре ви запам'ятовуєте та засвоюєте інформацію, ваше абстрактне мислення та візуально-просторові навички.

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IQ означає "коефіцієнт інтелекту" і є оцінкою, яка стандартизована щодо інших людей вашого віку. Якщо ваш інтелект середній для вашого віку, ваш показник IQ дорівнюватиме 100. Якщо він вищий за середній, він буде вищий за 100, а нижчий за середній — нижче за 100.

IQ людини не змінюється із віком. Іншими словами: якщо ви іноді проходите тест на IQ, а потім ще один через 10 років, ваш коефіцієнт інтелекту, ймовірно, буде дуже схожим. Це тому, що IQ завжди вимірюється щодо інших людей вашого віку. Це підтверджують результати роботи, в якій вчені виявили сильну кореляцію між IQ людей віком.

Щоб виміряти, як змінюється IQ з плином часу, у нас має бути можливість порівнювати IQ людей похилого віку з молодшими. Але зробити це непросто, адже тоді потрібна абсолютна шкала вимірювання рівня інтелекту, тоді як тести IQ, як говорилося вище, вимірюють розумові здібності людини щодо інших людей її віку.

В якому віці інтелект починає знижуватись

Тести IQ вимірюють багато видів інтелекту та групують їх разом. Наприклад, загальний IQ – це суміш різних видів інтелекту, найбільш широко досліджуваними з яких є рухливий і кристалізований інтелект. Рухливий інтелект або плавне мислення відображає здатність розв'язувати нові проблеми, яких не вчать у школі, а кристалізований інтелект показує, як добре людина може навчатися нових навичок.

Кристалізований інтелект становить у середньому 98 віком 20 – 24 років, підвищується до 101 до 35 – 44 років, перш ніж знизитися до 100 (у віці 45 – 54 років), після до 98 (55 – 64), потім до 96 (65 – 69), до 93 (70 – 74) та до 88 (75+). Рухливий інтелект падає набагато швидше. Він досягає максимуму у віці 20 – 24 років (100), поступово знижується до 99 (25 – 34) та 96 (35-44), перш ніж почати різке падіння до 91 (45 – 54), потім до 86 (55 – 64), до 83 (65 – 69), 79 (70 – 74), та 72 (75+).