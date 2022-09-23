Умственные способности ухудшаются с возрастом: когда начинается деградация

Ваш интеллект не статический и может постепенно изменяться. Ученые установили, что с возрастом умственные способности слабеют у всех.

Измерение интеллекта с помощью тестов IQ

Интеллект обычно измеряется с помощью набора тестов, например на проверку уровня языковых и невербальных навыков, таких как решение головоломок, а также скорость мышления. Тесты IQ оценивают разные способности: насколько хорошо вы запоминаете и усваиваете информацию, ваше абстрактное мышление и визуально-пространственные навыки.

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IQ означает "коэффициент интеллекта" и является оценкой, стандартизированной в отношении других людей вашего возраста. Если ваш интеллект средний для вашего возраста, ваш показатель IQ будет равен 100. Если он выше среднего, он будет выше 100, а ниже среднего — ниже 100.

IQ человека не меняется с возрастом. Другими словами: если вы иногда проходите тест на IQ, а затем еще один спустя 10 лет, ваш коэффициент интеллекта, вероятно, будет очень похожим. Это потому, что IQ всегда измеряется по отношению к другим людям вашего возраста. Это подтверждают результаты работы, в которой ученые обнаружили сильную корреляцию между возрастом IQ людей.

Чтобы измерить, как меняется IQ с течением времени, у нас должна быть возможность сравнивать IQ пожилых людей с младшими. Но сделать это непросто, ведь тогда нужна абсолютная шкала измерения уровня интеллекта, тогда как тесты IQ, как уже говорилось выше, измеряют умственные способности человека по отношению к другим людям его возраста.

В каком возрасте интеллект начинает снижаться

Тесты IQ измеряют множество видов интеллекта и группируют их вместе. Например, общий IQ – это смесь разных видов интеллекта, наиболее широко исследуемыми из которых является подвижный и кристаллизированный интеллект. Подвижный интеллект или плавное мышление отражает способность решать новые проблемы, которые не учат в школе, а кристаллизированный интеллект показывает, как хорошо человек может учиться новым навыкам.

Кристаллизованный интеллект составляет в среднем 98 в возрасте 20 – 24 лет, повышается до 101 до 35 – 44 лет, прежде чем снизиться до 100 (в возрасте 45 – 54 лет), после до 98 (55 – 64), затем до 96 (65 – 69), в 93 (70 – 74) и в 88 (75+). Подвижный интеллект падает гораздо быстрее. Он достигает максимума в возрасте 20 – 24 лет (100), постепенно снижается до 99 (25 – 34) и 96 (35-44), прежде чем начать резкое падение до 91 (45 – 54), затем до 86 (55 – 64), до 83 (65 – 69), 79 (70 – 74), и 72 (75+).