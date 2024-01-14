Знайшли простий спосіб знизити ризик передчасних пологів

Прееклампсія, яка зустрічається у 2 – 8% випадків, є однією з ключових причин смертності матерів та новонароджених. Щоб зменшити ймовірність цього захворювання, раніше рекомендувалося приймати великі дози кальцію. Нові дослідження проведені для перевірки можливості зниження цих доз без втрати ефективності.

Проблема прееклампсії

Прееклампсія – це ускладнення, яке проявляється у другій половині періоду вагітності, не раніше 20 тижня. Для цієї патології характерні підвищений артеріальний тиск та наявність білка у сечі.

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Деякі вагітні жінки можуть зіткнутися з прееклампсією у формі артеріальної гіпертензії та симптомами функціональної недостатності життєво важливих органів (нирки, серце, мозок, плацента). Смертність матерів при розвитку патології до 28 тижня вагітності збільшується в 12 разів.

Цікаво, що навіть несподівані зміни у способі життя можуть суттєво знизити частоту цього захворювання. Наприклад, оральні статеві контакти корелюють зі значним зниженим ризиком прееклампсії.

Щоб знизити ризик, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала вагітним із груп населення з низьким споживанням кальцію з їжею приймати від 1500 до 2000 міліграмів цієї речовини на день як добавку, розділену на три дози. За оцінками організації, це вдвічі знижує ризик розвитку прееклампсії у вагітних та передчасних пологів на 25%. Проте складність схеми дозування призвела до труднощів у реалізації.

Нове дослідження вагітності

Тепер вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я провели два незалежні рандомізовані дослідження в Індії та Танзанії. Вони порівняли ефективність добової дози 500 міліграмів кальцію в порівнянні з дозою в 1500 міліграмів.

Як знизити ризик прееклампсії

Лікарі стежили за станом здоров'я учасниць під час щомісячних візитів до клініки, пологів та протягом 6 тижнів після народження дитини. Результати дослідження показали, що низькі дози кальцію настільки ж ефективні, як і високі. У дослідженні, проведеному в Індії, частота прееклампсії була 3% серед жінок, які приймали 500 мг кальцію на день, та 3,6% серед жінок, які приймали 1500 мг кальцію.

У дослідженні в Танзанії частота прееклампсії була 3% та 2,7% відповідно. Дані про передчасні пологи були суперечливими. В Індії частота передчасних пологів була 11,4% у жінки, які отримували 500 мг кальцію на день, і 12,8% у жінок, які отримували 1500 мг.

У Танзанії ці показники склали 10,4% та 9,7% відповідно. Однак при об'єднанні даних обох досліджень з'ясувалося, що вплив приймання низької дози кальцію на передчасні пологи практично не відрізняється від високої дози.